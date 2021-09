Eccellenza Campania, Girone C - Vico Equense-Alfaterna 4-1: ribaltone e poker per gli uomini di Ferrara

Lo svantaggio iniziale non ferma il Vico Equense che rimonta l'Alfaterna e conquista il primo successo in campionato

Un poker netto e schiacciante. Si impone così il Vico Equense alla seconda giornata del campionato. Distrutta l’Alfaterna e riscatto ottenuto dopo la scoppola rimediata ad Agropoli nel corso del match d’apertura. Per i rossoneri, invece, segue il secondo tracollo in altrettante gare.

Il primo affondo della partita è un tiro di Sannino ribattuto, al 5’ l’attaccante ci riprova ma la traiettoria non è precisa. Al 12’ è il legno ad opporsi alle sortite d’attacco dei padroni di casa, poi tocca a Petricciuolo impegnare Russo alla parata. Gli ospiti si affacciano in avanti con Ferrara, al 18’ è Di Giacomo a sbloccare il risultato. Il vantaggio infonde fiducia al gruppo di Amarante, insidioso con Avino e Mazza a metà primo tempo. Gli azzurroro cercano di riprendere in mano le redini del match e trovano il pareggio al 42’ con Correale che sfrutta il passaggio di Marino e batte il portiere.

Il Vico Equense rimonta ad avvio ripresa con il guizzo di Marino al 49’ e il sigillo di Cassito al 54’ che fa respirare gli uomini di Ferrara. Al 59’ ancora Marino effettua una conclusione verso lo specchio, interviene in maniera brillante il guardiano ospite. Tanti cambi da una parte e dall’altra, la partita vive di fiammate e soltanto all’80’ cambia ulteriormente il risultato. A segnare è il neo-entrato Imbimbo che mette la sua firma sul match e chiude definitivamente i conti. Succede poco o nulla nel finale, al triplice fischio è hurrà per la compagine di casa.

Tre punti per il Vico Equense che si proietta al prossimo appuntamento con fiducia e serenità. Ancora un ko per l’Alfaterna che confermano l’inizio non particolarmente brillante.

Il tabellino

Vico Equense: Borrelli, La Gatti, Correale, Celentano, Boussaada, Gargiulo, Rapicano (57’ Cestaro), Sannino (82’ Percuoco), Cassito (72’ Imbimbo), Petricciuolo (84’ Guidone), Manna. A disposizione: Savarese, Annunziata, Marino, Esposito A., Manzo. Allenatore: Cristian Ferrara

Alfaterna: Russo, Somma (56’ Dattilo), Mazza, Vitiello, Esposito G., Russo A. (79’ Calabrese), Ferrara, Avino (56’ Veneziano), Di Giacomo (87’ Minichini), Ferrentino, La Femina. A disposizione: Botta, Bardini, Rosato, Matrone, Serio. Allenatore: Antonino Amarante

Marcatori: 18’ Di Giacomo (A), 42’ Correale (VE)

Ammoniti: Cassito, Boussaada, Petricciuolo (VE), Bardini, Ferentino (A)