Eccellenza Campania/Girone C - Il Sant'Agnello batte la Virtus Cilento col tris

Un successo che fa rifiatare, tre punti che rilanciano il gruppo verso l'obiettivo salvezza. Il Sant'Agnello conferma la fiducia dell'ultimo periodo e vince la seconda partita consecutiva nel fortino interno. Un risultato utile in chiave salvezza per la formazione partenopea che risale la china ma resta ancora in griglia playout. Tuttavia, la continuità può rivelarsi l'ingrediente giusto per avvicinarsi al traguardo prefissato ad avvio stagione.

Sul rettangolo verde del Comunale si riprete quanto avvenuto una settimana fa. Di nuovo il 3-1 matura davanti alla tifoseria locale. I padroni di casa, infatti, fanno valere il fattore campo e condannano gli avversari odierni, la Virtus Cilento, alla sconfitta. Scontro salvezza vinto dal Sant'Agnello che supera l'ostilità dell'ultima in classifica, giunta all'impegno valido per il diciottesimo turno del Girone C di Eccellenza con una chiara intenzione: raccogliere la prima vittoria stagionale.

Non sono dello stesso avviso i biancazzurri che si impongono con una prova sontuosa e cinica. Bastano tre guizzi per archiviare la pratica e concedere pochissimo agli avversari. Il risultato si sblocca al 35' con Di Gregorio, poco prima dell'intervallo ci pensa Starita a fissare il raddoppio e indirizzare la squadra in una situazione agevole e favorevole. La ripresa è di marca casalinga e bastano dodici giri di lancette a Starita per chiudere la contesa e mettere in ghiaccio il punteggio. Nel finale, a tre dal 90', è Russo ad accorciare e rendere meno amaro il passivo.

Il Sant'Agnello sale a quota 20 punti e si mette a caccia del Faiano, rallentato in trasferta dal Costa d'Amalfi. Il prossimo turno dei partenopei sarà sul campo del Salernum Baronissi. Per la Virtus Cilento, invece, ci sarà la sfida con la Calpazio in programma.