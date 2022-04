Eccellenza Campania/Girone C - Il Vico Equense cade nel derby: tris del Sant'Agnello

Terzultimo turno del Girone C di Eccellenza, ventiquattresima giornata del campionato. Allo Stadio Comunale va in scena il derby di carattere partenopeo. Il Sant'Agnello di Antonio Guarracino sfida il Vico Equense di Cristian Ferrara. Padroni di casa alla ricerca di una vittoria per risalire la china e per allontanarsi dalla zona playout, ospiti in una situazione più tranquilla ma decidi ad incrementare il distacco sulle inseguitrici. Il match è ben giocato fin dalle battute iniziali, gli azzurro-oro ci provano e trovano il vantaggio con Sannino dopo otto giri di cronometro. La gioia è momentanea perché i locali si fiondano a caccia del pareggio e l'1-1 si materializza all'11' con Caputo. Il primo tempo, nonostante l'equilibrio, non regala ulteriori spunti e modifiche del risultato. Il verdetto si sviluppa nella seconda parte della gara del Comunale. Ad avvio ripresa, infatti, Gargiulo completa la rimonta e nel finale c'è spazio anche per Starita che chiude i conti col tris. Termina 3-1 per i ragazzi di Guarracino, una domenica storta per la brigata di Ferrara. Il prossimo appuntamento riserverà la trasferta sul campo del Buccino Volcei per il Sant'Agnello, il Vico Equense ospiterà la Virtus Cilento.