Eccellenza Campania, Girone C - Sant'Agnello-Scafatese 1-5: biancazzurri ko nel dominio gialloblù

Impegno casalingo per il Sant'Agnello alla prima di campionato del Girone C, la compagine biancazzurra ospita la Scafatese

Prima chiamata in campionato per il Sant'Agnello. Il gruppo guidato da Antonio Guarracino ospita la Scafatese per il turno d'apertura del Girone C di Eccellenza Campania. Un impegno che apre ufficialmente il percorso di entrambe al nuovo torneo, un test che servirà per valutare la forma fisica e mentale delle due squadre. E il match è di quelli interessanti, in un raggruppamento equilibrato e ben bilanciato.

Il tentativo d'apertura è di Cammarota è al 3', Cannelora tiene la conclusione. I ritmi sono alti e la partita è impostata sul piano fisico, i giocatori in campo non si risparmiano. Al 7' la Scafatese passa in vantaggio con il gol di Malafronte che trova il varco vincente per sbloccare il risultato. Ospiti subito vicini al raddoppio con il traversone di Cammarota e l’appuntamento mancato da Lopetrone con il pallone. Al quarto d'ora, l'autore del gol impegna l'estremo difensore e al 23' il team di casa s’intravede in avanti con un tiro impreciso di Lauro.

Attorno alla mezz'ora c'è una doppia fiammata offensiva della Scafatese con Manzi e Carotenuto, le mani del portiere e l’imprecisione non permettono il raddoppio. Lo 0-2 arriva un minuto dopo con il gol dagli undici metri di Malafronte che esegue il penalty e rafforza il vantaggio. Nel finale di primo tempo ci provano De Sio da una parte, colpendo il palo, e Lauro dall’altra: all’intervallo è 0-2 per la Scafatese.

L'avvio di ripresa è di marca gialloblù, gli uomini di De Felice centrano il tris con Siciliano sull'ennesima giocata notevole di Malafronte. L'undici di Guarracino prova a replicare con Solimeno e Coppola, ma la difesa ospite chiude ogni linea di passaggio e concede pochissimo agli avversari. Al 70' Malafronte sigla la tripletta personale sfruttando un suggerimento al bacio di Siciliano e timbrando il cartellino per la terza volta.

La Scafatese gestisce e non subisce, il Sant'Agnello non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Cappuccio. All'86' Carotenuto cala la manita, ma nel finale l'autogol dei salernitani rende meno pesante il passivo. Al triplice fischio è hurrà per i gialloblù che strappano il primo successo in campionato. Sconfitta dura per il Sant'Agnello, obbligato a riordinare le idee e prepararsi alla prossima partita.

Il tabellino

Sant’Agnello: Cannelora, Di Gregorio, Girgenti (46' Damiano), Gargiulo, Longobardi (46' Andreozzi), Gargiulo M., Coppola, Cinque, Solimeno (65' Mentana), Lauro (75' Colonna), Starita (80' Coppola G.). A disposizione: Palumbo, De Angelis, Scognamiglio, Cuomo. Allenatore: Guarracino

Scafatese: Cappuccio, Itri, Carotenuto, Giacinti (65' Manzo), Maraucci, Manzi, Cammarota, Lopetrone (57' Iannini), Malafronte (70' Elefante), Siciliano (70' Simonetti), De Sio (77' Mejri). A disposizione: Farina, Gambardella, Di Palma, Balzano. Allenatore: De Felice.

Arbitro: Gabriele Sciolti della sezione di Lecce

Marcatori: 7’ Malafronte (SCA), 31’ rig. Malafronte (SCA), 49' Siciliano (SCA), 70' Malafronte (SCA), 86' Carotenuto (SCA), autogol (SA)

Ammoniti: Giacinti (SCA), Manzi (SCA), Cinque (SA), Simonetti (SCA)