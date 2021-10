Eccellenza Campania/Girone C - Il Sant'Agnello cade in casa, il Salernum Baronissi vince di misura

Allo Stadio Viale dei Pini si disputa il confronto valido per la sesta giornata del campionato di Eccellenza. Il Girone C mette in evidenza il match tra Sant'Agnello e Salernum Baronissi. L'intenzione dei padroni di casa è quella di proseguire la corsa per la parte alta della classifica. Discorso inverso per gli ospiti che cercano punti in chiave salvezza. Ed è la formazione salernitana a conquistare l'intera posta in palio, al triplice fischio matura un 2-3.

Già al 10' del primo tempo, Cherillo sblocca il risultato e regala il momentaneo vantaggio ai rossogialloblù. Alla mezz'ora il punteggio si incrementa in favore del Salernum Baronissi con il sigillo di Senè. Nella ripresa c'è anche il tris di Nije che indirizza la partita sul binario del club salernitano. Il Sant'Agnello prova a rientrare in gara con i timbri di Mentana e Starita, ma al 90' gioisce la squadra ospite.

Prima vittoria stagionale per il Salernum Baronissi che sale a quota 4 punti in classifica. Si ferma il sodalizio partenopeo che dovrà rimuovere il brutto passo falso e ripartire dalla prossima sul campo dell'Agropoli.