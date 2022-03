Eccellenza Campania/Girone C - Faiano di misura sul Sant'Agnello: decide Pellegrino

Allontanarsi dalla zona calda della classifica e non subire l'aggancio degli avversari. Intenzioni smentite quelle del Sant'Agnello che crolla nel fortino interno contro il Faiano. Basta una rete agli ospiti ad avvio partita per decidere i novanta minuti e conquistare tre punti chiave in ottica salvezza. Un successo che consente alla squadra biancoverde di raggiungere i partenopei a quota 26 punti in graduatoria.

Bastano due giri di cronometro ai salernitani per sbloccare il risultato: ci pensa Pellegrino a ribattere in rete dall'interno dell'area con un destro preciso. Al 14' angolo di Pepe, sul secondo palo si fa trovare ben posizionato De Maio: la sfera esce sul fondo. Al 37' punizione di Liccardi dalla sinistra, la sfera è deviata in corner da Barone. Non accade più nulla e al duplice fischio è 0-1 al Comunale. Al 53' incornata di Cinque sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina: traiettoria alta sopra la traversa. Al 59' Barone si oppone al calcio piazzato di Liccardi, al 61' l'estremo difensore blocca il tentativo di Solimeno. Al 78' uscita provvidenziale di Barone a sventare la minaccia locale. Al 90' è Ascione a sfiorare il bersaglio, Gemito risponde presente. Dopo cinque minuti di recupero, il Faiano festeggia la vittoria e l'aggancio al Sant'Agnello.

Il tabellino

Sant'Agnello: Gemito, Di Gregorio (52' Mandara), Esposito, (87' Caputo), Gargiulo, Calabrese, Liccardi, Coppola J., Coppola G., Mentana (52' Solimeno), Starita, Cinque (79' Di Maio). A disposizione: Orazzo, Palomba, Bianchi, Damiano, Terracciano. Allenatore: Guarracino

Faiano: Barone, Ruggiero, Delle Serre, Pepe, Girardi, Consiglio, Senatore F. (71' Ascione), Erra, Pellegrino, Irpino, De Maio (76' Coiro). A disposizione: Senatore M., Marino, Principe, Marrazzo, Russomando, Mazza, Maisto. Allenatore: Nastri

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore

Marcatori: 2' Pellegrino (F)

Ammoniti: Cinque, Di Gregorio, Calabrese (S), Pepe (F)

Espulso: Guarracino (S)