Eccellenza Campania/Girone C - Sant'Agnello e Costa d'Amalfi non si fanno male: è 1-1 al Comunale

Ultima giornata di fuoco nel Girone C di Eccellenza. Il Sant'Agnello di Antonio Guarracino, nella giornata finale del campionato, ospita il Costa d'Amalfi tra le mura amiche del Comunale. Due squadre impegnate in chiave salvezza diretta si affrontano nella gara valida per la ventiseiesima apparizione nella competizione. La partita è equilibrata, la prima occasione è creata da Infante con un calcio d'angolo che si spegne sul legno attorno al quarto d'oro. Al 19' gli ospiti sono pericolosi con un calcio piazzato. Bisogna attendere il 40' per una nuova opportunità con una punizione di Ferrara che si spegne sul fondo. Nel finale di frazione e in pieno recupero, i padroni di casa approfittano di una palla inattiva e vanno in rete con Coppola. La ripresa si apre con l'espulsione di Orta per somma di ammonizioni. Nonostante l'inferiorità numerica, gli ospiti sono insidiosi con Cuomo che manda alto da buona posizione. Al 71' i salernitani si guadagnano un calcio di rigore: sul punto di battuta si presenta Infante che fa 1-1. Una rete che permette ai costieri di agguantare la salvezza diretta, mentre i partenopei tengono a distanza la fascia calda e strappano l'obiettivo stagionale.