Eccellenza Campania/Girone C - Brutto ko per il Sant'Agnello: c'è l'aggancio del Castel San Giorgio in classifica

Un brutto passo falso, un ko pesante in ottica salvezza. Il Sant'Agnello non riesce a far valere il fattore campo e crolla nel confronto casalingo col Castel San Giorgio. Una vittoria preziosa per i rossoblù che si affermano in esterna e conquistano un bottino utile per la permanenza nella categoria. Le reti di Stefano Marrocco abbattono i locali che non riescono a reagire e affermarsi tra le mura amiche.

Un avvio migliore per i padroni di casa che si affacciano in avanti con i tentativi di Di Maio, pescato prima da Starita e successivamente dagli sviluppi di un corner. In entrambe le circostanze è provvidenziale Tesoniero con due interventi a negare la gioia all'avversario. Nel momento migliore del Sant'Agnello, però, si concretizza la beffa ad opera di Marrocco. L'attaccante del Castel San Giorgio, al 42' della frazione iniziale, materializza l'azione corale: Ferraro e Procida dialogano, invito per l'autore del gol che di piatto infila alle spalle del portiere. Gli allenatori, al rientro dagli spogliatoi, provano a dare una svolta con cambi tattici da una parte e dall'altra. Modifiche sostanziali ad ambedue gli undici, ma ad essere premiati sono i rossoblù che soffrono pochissimo e controllano la sfida. Al 77' lancio di Capuano dalle retrovie, Procida serve Marrocco che è ancora pronto per lo 0-2 definitivo.

Il Sant'Agnello, dunque, esce sconfitto dall'incontro dello Stadio Comunale, il Castel San Giorgio è corsaro sul suolo avversario e strappa tre punti fondamentali per la salvezza: i salernitani agganciano i partenopei in classifica a quota 14 punti. Il prossimo turno riserverà la trasferta di Angri per i biancazzurri, i rossoblù ospiteranno la Virtus Cilento.