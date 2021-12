Eccellenza Campania/Girone C - Spettacolo tra Sant'Agnello e Buccino Volcei: 2-3 per i rossoneri al Comunale

Il Girone C di Eccellenza riserva un confronto interessante. Il dodicesimo turno, che apre i battenti con gli anticipi del sabato, propone il testa a testa tra il Sant'Agnello e il Buccino Volcei. Due squadre divise da tre lunghezze in classifica e con l'ambizione principale di agguantare quanto prima la salvezza. Per i partenopei è una buona occasione per togliersi dalla zona calda, i rossoneri puntano al bottino pieno per allontanarsi dalla griglia playout.

È un primo tempo scoppiettante al Comunale. Gli ospiti, dopo appena sette giri di cronometro, passano in vantaggio con il lampo di Nembot. L'undici locale non si sfalda e non accusa il colpo, anzi inizia a macinare gioco e pareggia al 17' con Lauro. Al botta e risposta segue una fase statica, interrotta dai sussulti nel finale di frazione. Il rigore di Esposito al 42' porta avanti i padroni di casa, i salernitani ristabiliscono la nuova parità con Ghione.

I tre punti, tuttavia, vanno nella tasca del Buccino Volcei che al 62' trova il 2-3 definitivo con la firma di Cozzolino. Crolla il Sant'Agnello che dovrà riscattarsi in trasferta sul campo del Costa d'Amalfi. Per i rossoneri, invece, ci sarà l'incontro interno con la Virtus Cilento nel prossimo impegno di campionato.