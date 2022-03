Eccellenza Campania/Girone C - Tre squilli del Sant'Agnello: crollo Agropoli in trasferta

È un momento magico per il Sant'Agnello. La compagine partenopea, reduce da tre vittorie consecutive, supera anche l'esame Agropoli allo Stadio Comunale. Un risultato prezioso per i biancazzurri che aggiungono un altro successo alla striscia portata avanti con Calpazio, Virtus Cilento e Salernum Baronissi. Striscia di hurrà che sale a quattro e che consente di uscire dalla zona playout della classifica. Si ferma l'Agropoli che incappa in un ko in esterna che compromette la situazione per quanto concerne la fascia nobile del podio.

Partita molto equilibrata nel corso del primo tempo. Le due formazioni si affrontano nel cuore del campo e non riescono a trovare il varco vincente per mettere la sfida in discesa. Ci provano gli ospiti con Befi e con Margiotta, quest'ultimo costruisce probabilmente l'occasione più ghiotta della parte iniziale del match: Orazzo si oppone. Al 29' il Sant'Agnello spezza l'equilibrio e passa in vantaggio con Starita che si avventa su una respinta di Pragliola e infila in porta. L'Agropoli cerca di reagire, ma all'intervallo è 1-0 per i locali.

Il canovaccio sembra non cambiare e ad avvio ripresa si concretizza il raddoppio per i partenopei. È Cinque il protagonista con una conclusione ad incrociare che si deposita alle spalle dell'estremo difensore. Semplice amministrazione per la squadra di casa che nel finale trova altresì il tris con Starita con un diagonale preciso che si insacca. In extremis, gli ospiti rendono meno amara la giornata col gol della bandiera di Bacio Terracino. Da segnalare anche l'espulsione di Alba. Al triplice fischio è 3-1 per il Sant'Agnello al Comunale.