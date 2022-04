Eccellenza Campania/Girone C - Starita show e il Sant'Agnello vede la salvezza: poker al Buccino Volcei

Una vittoria in trasferta che ha il sapore della salvezza. In attesa dell'ultima giornata di campionato, il Sant'Agnello festeggia la clamorosa impresa sul rettangolo verde del Buccino Volcei. Tre punti che si rivelano fondamentali per il raggiungimento del traguardo prefissato ad avvio stagione. Il protagonista di giornata è Starita, trascinatore dei partenopei ed eroe allo Stadio Paolino Via.

Partita che si sblocca al 12' con un colpo di testa di Nembot sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla trequarti da Troiano. Al 33' arriva il blackout dei padroni di casa: Ietto perde un pallone in uscita davanti alla propria area di rigore, Esposito conquista il possesso e lancia a rete Starita. L'attaccante, a tu per tu con Pergamena, non fallisce il pareggio. La rimonta si completa nel recupero del primo tempo: Caputo intercetta un passaggio di Donnantuoni, salta un paio di avversari e trova il filtrante per Di Maio. Quest'ultimo viene atterrato da Ghione all'ingresso in area: dal dischetto va Starita che fa 1-2.

Nella ripresa, il copione non cambia. Ancora una dormita della difesa locale spiana la strada ai costieri. Punizione di Damiano, incomprensione del pacchetto arretrato e Starita realizza il comodo tris al 70'. Show personale del numero dieci ospite che si chiude col poker siglato otto giri di cronometro più tardi. Il centravanti intercetta il tentativo di rilancio di Pergamena e fissa l'1-4. Un ultimo sussulto d'orgoglio del Buccino Volcei si concretizza all'85': cross di Ietto dalla destra, sponda di testa di Troiano e colpo sotto misura di Cozzolino che vale il 2-4 definitivo. Il Sant'Agnello espugna il fortino avversario e vede la salvezza.