Eccellenza Campania, Girone C - L'Angri si impone col tris sul Sant'Agnello: 0-3 grigiorosso, squadra di Guarracino in affanno

Terza giornata del campionato di Eccellenza in Campania, il Girone C riserva il confronto tra Sant'Agnello e Angri. Una gara a senso unico quella disputata allo Stadio Dei Pini, ad imporsi nell'incontro è la formazione grigiorossa con un monumentale tris che abbatte i padroni di casa.

Già dalle battute iniziali si percepisce il pericolo spinto avanti dalla compagine salernitana che al 3', dopo una manovra corale, porta alla conclusione Del Sorbo: la retroguardia si oppone con successo. Il team napoletano palleggia e lo fa male, diverse costruzioni vengono interrotte dagli ospiti che si fiondano in attacco con Liguoro e Leone: in entrambe le circostanze, la squadra di Turco non capitalizza l'opportunità. Attorno al quarto d'ora, Leone - piazzato sul secondo palo - colpisce di testa ma trova la rapida risposta dell'estremo difensore. Al 24' spiovente dalla destra, Del Sorbo si coordina senza indirizzare la traiettoria verso lo specchio. La risposta santanellese arriva sul ribaltamento di fronte e dopo un'azione ben gestita. Gargiulo serve Starita, diagonale di quest'ultimo e salvataggio del portiere. Al 33' Varsi s'incarica della battuta di una punizione e, complice la deviazione di Gemito, spedisce sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con un sussulto di Del Sorbo non preciso.

È il secondo tempo a premiare i grigiorossi, l'avvio però non regala particolari emozioni. Soltanto al 57' Varsi riceve e, dopo aver saltato il diretto marcatore, conclude sul primo palo: Gemito blocca senza particolari problemi. La fase statica viene spezzata al 73' grazie alla zampata vincente di Varsi. Il centrocampista approfitta di una respinta del guardiano di casa su tiro di Di Paola per ribadire in rete e regalare il vantaggio alla squadra salernitana. I biancazzurri restano in dieci per l'espulsione di Gargiulo, ingenuo a farsi sventolare il giallo due volte. All'87' c'è il raddoppio dell'undici di Turco con il tap-in semplice di Del Sorbo su suggerimento di uno scatenato Leone. In pieno recupero si materializza anche il tris per gli ospiti col subentrato Guillari che spinge in rete l'assist al bacio di Sparano.

Altri tre punti per l'Angri che sale a quota sei in classifica, mentre resta giù in graduatoria il Sant'Agnello con un solo pareggio a referto in tre partite disputate.