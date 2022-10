Eccellenza Campania/Girone B - Primo successo per il Vico Equense: Sannino spazza via la Virtus Avellino

Si sblocca il Vico Equense che, con un solo punto in cascina alla vigilia del nuovo impegno al Comunale di Massaquano, batte la Virtus Avellino. Tre punti importanti per i costieri di Angelo Teta che superano gli irpini di Gianluca Della Rocca nella gara valida per la settima giornata del Girone B di Eccellenza. Il protagonista della partita è Sannino, autore di una doppietta. Al 25', in una mischia, riesce ad indirizzare la sfera sul palo interno e dunque in rete. Alla mezz'ora, inquadra l'incrocio e fissa il raddoppio con una perla di rara fattura. Nella ripresa gli ospiti reagiscono creando diverse occasioni, Giobbe colpisce la traversa e la porta di Norvello rimane inviolata fino al triplice fischio dell'arbitro. Successo prezioso per il Vico Equense che sale a quota quattro in graduatoria, mentre la Virtus Avellino resta ferma a dieci.

Il tabellino

Vico Equense: Norvello, Ferrara, Correale, Visconti (74' Celentano), Sartorio, Manzi, Sannino (78' Gargiulo), Tartaglione (88' Nardelli), Zerlenga (47' Piccone), Djalo So (86' Barra), Calabrese. A disposizione: De Iulio, Quinterno, Musto, Froncillo. Allenatore: Angelo Mario Teta

Virtus Avellino: Volpe, Della Rocca (57' Panico), Genovese (74' Scorza), Modano (85' Cozzolino), Nicodemo, Giobbe, Alleruzzo, Silano (57' Maugeri), Ripoli, Cucciniello, Nappi (81' Abissinia). A disposizione: Parisi, Mocerino, Dello Russo, Scorza, Rusolo. Allenatore: Gianluca Della Rocca

Arbitro: Luca Cutolo (Napoli)

Marcatori: 25' Sannino (VE), 30' Sannino (VE)

Ammoniti: Manzi (VE), Sartorio (VE), Nardelli (VE), Djalo So (VE), Sannino (VE), Correale (VE), Della Rocca (VA), Alleruzzo (VA), Nappi (VA), Maugeri (VA)

Espulsi: Della Rocca (VA)