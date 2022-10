Eccellenza Campania/Girone B - Scafatese corsara all'inglese sul campo del Vico Equense

Un nuovo passo falso, il quarto in cinque partite, per il Vico Equense. Allo Stadio Comunale di Massaquano si afferma la Scafatese con una vittoria all'inglese. Prosegue il momento di difficoltà per i costieri che, in questo campionato, non hanno ancora ottenuto un successo: appena un punto conquistato in classifica. Ritmi alti all'avvio con Manzo che impegna De Iulio al 7'. Tra il 17' e il 21' è Djalo a mettere in apprensione la retroguardia ospite. Al 22' Napolitano s'inventa un bolide dalla distanza che fulmina De Iulio e regala il vantaggio ai suoi. Dopo averci provato anche con Evacuo, i ragazzi di Liquidato firmano il raddoppio ancora da lontano con un tiro di Canale al 43' che beffa l'estremo difensore. Nel secondo tempo timido accenno offensivo di Tartaglione, nel finale Manzo non sfrutta una buona opportunità per il tris. Il triplice fischio finale consegna alla Scafatese la seconda vittoria consecutiva in campionato, per il Vico Equense è crisi.

Il tabellino

Vico Equense: De Iulio 05, Quinterno 04 (79' Ferrara), Correale, Cuomo (50' Musto 03), Mezavilla, Manzi, Gargiulo, Tartaglione (79' Nardelli), Zerlenga (50' Piccone 03), Djalo, Guidoni. A disposizione: Norvello 05, Puccinelli, Nardelli, Calabrese, Musto 03, Froncillo 03, Piccone 03, Ferrara, Visconti 03. Allenatore: Teta

Scafatese: Botta 04, Trezza, Esposito, Masullo, Bozzaotre (35' Tagliamonte), Canale, Manzo (81' Ferrentino), Costantino (66' Cavaliere), Napolitano (56' Iommazzo), Evacuo, Galasso 03 (35' Di Pasquale 03). A disposizione: Cappuccio 03, Di Pasquale 03, Zatico 04, Iommazzo, Senatore 04, Russo, Tagliamonte, Ferrentino. Allenatore: Liquidato

Arbitro: Marco Di Placido di Ariano Irpino

Marcatori: 22' Napolitano, 43' Canale

Ammoniti: Mezavilla(V), Tartaglione (V), Guidoni (V), Botta (S)