Eccellenza Campania/Girone B - Il Vico Equense si aggiunge al Sant'Agnello: costieri retrocessi dopo il pareggio con l'Ercolanese

Ultima giornata del Girone B di Eccellenza, altro verdetto nella parte bassa della classifica. Il Vico Equense manca la vittoria nella trasferta del Paudice contro l’Ercolanese, non sfrutta il pareggio esterno del Faiano sul campo dell’Agropoli e retrocede in Promozione, chiudendo al penultimo posto in classifica. La formazione costiera impatta contro i granata, termina senza reti la partita disputata a San Giorgio a Cremano. La squadra di Teta quindi fa compagnia al Sant’Agnello, formazione dal destino già segnato. L’ultima uscita nel massimo campionato dilettantistico regionale per i biancazzurri va in archivio con la ventitreesima sconfitta: al Comunale passa la capolista San Marzano. Il fanalino di coda passa in vantaggio con Manzi al 19’, i blaugrana rimontano poco più tardi con Camara e Marotta nel giro di due minuti. I granata terminano l’annata appena fuori dalla zona playout.