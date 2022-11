Eccellenza Campania/Girone B - Pari senza reti tra Vico Equense e Sant'Agnello

Derby costiero per l’undicesima giornata del Girone B di Eccellenza. Il Vico Equense di mister Teta affronta il Sant’Agnello del tecnico Guarracino allo Stadio Comunale di Massaquano. I padroni di casa sono reduci dall’incredibile successo nell’infrasettimanale sul campo dell’Agropoli, il Sant’Agnello si è imposto in casa contro il Salernum Baronissi.

Manto erboso non in perfette condizioni a causa delle precipitazioni delle ultime ore, le due squadre tuttavia non pensano a difendersi e attaccano fin dalle prime battute. Pericoloso il Sant’Agnello con una giocata di Coppola sulla destra a servire Gargiulo, la difesa deve compiere gli straordinari. Le manovre non sono fluide, i continui ribaltamenti di fronte non generano dunque occasioni concrete. Il primo squillo dei locali arriva poco prima della mezz’ora dopo uno scambio tra Djalo e Guidoni: quest’ultimo calcia, ma il portiere interviene e salva il risultato. L’intensità resta alta, al 39’ ci prova Ferrara con un bolide che termina distante dallo specchio. Il Vico Equense cerca di fare la partita, il Sant’Agnello tenta di pungere in ripartenza. Al 45’ tiro di Sannino neutralizzato da Troiano: all’intervallo, il parziale è inchiodato. Ad avvio ripresa, buona trama offensiva degli uomini di Teta che sfiorano il vantaggio: al tiro ci va Visconti che non trova il bersaglio. Alla lista delle occasioni si aggiunge anche Tartaglione, ma Troiano non corre particolari pericoli. Tocca poi a Djalo spedire distante dalla porta. Da segnalare un’iniziativa di Zerlenga che accentua la caduta in area: l’arbitro non cade nell’inganno e sventola il giallo per simulazione. Nelle battute conclusive, Manzi si divora il vantaggio da mattonella invitante. Al triplice fischio, Vico Equense e Sant’Agnello si dividono la posta in palio allo Stadio Comunale di Massaquano.

Il tabellino

Vico Equense: De Iulio, Ferrara, Correale, Visconti, Mezavilla, Manzi, Sannino, Tartaglione, Guidoni, Djalo, Calabrese. Allenatore: Teta

Sant’Agnello: Troiano, Coppola, Cesarano, Gargiulo A., Gargiulo M., Palomba, Ferraro, Coppola, Di Maio, Tarallo, Falanga. Allenatore: Guarracino

Arbitro: Lorenzo Nencioli di Prat