Eccellenza Campania/Girone B - San Marzano di misura sul Vico Equense: decide Marotta

Un passo falso al Comunale di Massaquano per il Vico Equense: il San Marzano passa nel segno di Marotta nelle battute finali della gara. Primo tempo con poche emozioni, i padroni di casa murano le giocate degli avversari e cercano di chiudere ogni varco nell'area di rigore. Al 23' colpo di testa di Castagna sugli sviluppi di un corner, la palla termina alta. Succede poco o nulla nel corso della frazione iniziale, all'intervallo persiste lo 0-0. Al ritorno in campo, i blaugrana sono più aggressivi. Al 46' De Iulio è chiamato al colpo di reni su sventola di Castagna, al 54' ci prova Esposito dal limite, ma non trova lo specchio. Alla lista delle occasioni si aggiungono anche Di Girolamo ed Elefante, il parziale è bloccato. Al 63' Esposito scappa sul filo del fuorigioco, conclude in diagonale e trova la deviazione in corner di De Iulio. Al 67' Elefante manca nel guizzo. Al 73' il tiro di Tarascio si spegne sul fondo. Fabiano si gioca la carta Marotta che risulta vincente. All'82' Elefante apre proprio per il numero 10, che converge e piazza il diagonale chirurgico nell'angolino lontano. Nel finale, è il palo a negare la doppietta al fantasista direttamente su punizione.

Il tabellino

Vico Equense (4-3-3): De Iulio; Visconti, Manzi (85' Barra), Mezavilla, Correale; Sannino, Tartaglione (69' Musto), Celentano (51' Gargiulo); Djalo (76' Nardelli), Guidoni, Calabrese. A disposizione: Norvello, Froncillo, Quinterno, Cuomo, Cinquegrana. Allenatore: Teta

San Marzano (4-3-3): Palladino; Dentice (73' Marotta), Riccio, Di Girolamo, Armeno; Tarascio, Lettieri (52' Nuvoli), Montoro; Camara (55' Elefante), Esposito, Castagna (85' Velotti). A disposizione: Ragone, Aiello, Iannone, Simonetti, Tranchino. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Carvelli (Crotone)

Marcatori: 82' Marotta

Ammoniti: Camara (S), Manzi (V), Guidoni (V), Elefante (S), Musto (V)

Espulso: al 63' Teta (VE) per doppia ammonizione