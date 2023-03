Eccellenza Campania/Girone B - Sconfitta interna per il Vico Equense, sorride il Montemiletto

Un sabato pomeriggio da cancellare per il Vico Equense che non alimenta l’ottimo guizzo nel derby contro il Sant’Agnello ed esce sconfitto dal confronto interno allo Stadio Comunale: è il Montemiletto a raccogliere l’intera posta in palio al termine dei novanta minuti di gioco. Uno scontro diretto che la squadra costiera non sfrutta, i gialloverdi passano in trasferta con una vittoria di misura preziosa. Staccati in classifica proprio gli azzurro-oro che restano al terzultimo posto e rischiano di essere scavalcati dal Faiano, di scena nel posticipo della domenica contro il Costa d’Amalfi.

Primo tempo intenso, le due compagini si affrontano a viso aperto. Nella seconda frazione, i padroni di casa vanno a caccia del gol, ma gli ospiti si difendono bene e con coraggio. La rete del successo irpino arriva dalla panchina, è Kouadio il protagonista di giornata con la fiammata di destro dalla distanza che vale un bottino prestigioso in ottica salvezza. Per il Vico Equense, dunque, è una giornata da dimenticare: serve un reset per riprendere la marcia ed affrontare il rush finale. Il calendario è alla portata, il prossimo appuntamento sarà in esterna sul campo del Giffoni Sei Casali. C’è bisogno di una scossa per raggiungere il traguardo prefissato.