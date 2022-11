Eccellenza Campania/Girone B - Vico Equense sconfitto in casa: il Giffoni Sei Casali sbanca il Comunale

Un passo falso casalingo nella tredicesima giornata del Girone B di Eccellenza, l'ottava sconfitta in campionato che si concretizza. Per il Vico Equense prosegue il momento delicato, la squadra di mister Teta cade sotto i colpi del Giffoni Sei Casali. La cronaca si apre con gli ospiti che provano a fare la partita, mentre i padroni di casa cercano di colpire in ripartenza con Djalo e Sannino. Al 17' la brigata di Criscuolo sfiora il gol con Giorgio che di testa manda fuori un cross pericoloso di Salvato. Gli attaccanti locali provano ad insidiare la porta avversaria, ma Mastangelo è attento e sventa le giocate. Nel finale di primo tempo doppia occasione per Salvato che prima viene murato da un avversario a botta sicura nell'area piccola e poi con il sinistro sfiora l'incrocio dei pali. All'intervallo resiste la parità senza reti. Al ritorno in campo, il Vico Equense sblocca al 48' con Sannino dopo la traversa colpita da Djalo. Il Giffoni non si scompone e ritrova subito metri in avanti: su uno schema su calcio di punizione, la palla arriva a Senatore che in area si gira e col destro manda la palla sotto la traversa battendo De Iulio per l'1-1. Al 63' Giorgio viene colpito in area da Manzi e si guadagna un calcio di rigore: dal dischetto si presenta proprio Giorgio che sigla la rete della vittoria. Al 90' Arcaro in azione di contropiede colpisce il palo.

Il tabellino

Vico Equense: De Iulio, Froncillo, Ferrara, Celentano, Mezavilla, Manzi, Sannino, Tartaglione, Barra, Djalo, Guidoni. A disposizione: Leone, Quinterno, Nardelli, La Ragione, Gargiulo, Moccia, Arpino, Norvello. Allenatore: Teta

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Mejri, De Santis, Arzeo, Itri, Avallone, Odierna, Guerrera, Giorgio, Salvato, Senatore. A disposizione: Pellecchia, Arcaro, Liguori, Merola, Di Giacomo, Fortunato, Ferrara, Galluccio, Cardillo. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Costanzo Cafaro della sezione di Bra

Marcatori: 48' Sannino (VICO); 54' Senatore, 63' rig. Giorgio (GSC)

Ammoniti: Ferrara, Djalo (VICO); Avallone, Guerrera, Senatore (GSC)