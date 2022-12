Eccellenza Campania/Girone B - Partita pazzesca al Comunale: 4-4 tra Vico Equense ed Ercolanese

Diciassettesima giornata del Girone B di Eccellenza, allo Stadio Comunale di Massaquano si gioca il match tra Vico Equense ed Ercolanese. La squadra di Teta va a caccia di un risultato positivo in ottica salvezza, i granata puntano a tenere il passo delle avversarie nella zona alta della classifica. La partita si apre con un tiro di Marzullo ribattuto dalla difesa di casa, al 9’ una punizione di Procida beffa Cafariello e spiana la strada ai suoi. Gli ospiti accusano il colpo e i costieri raddoppiano con un tiro-cross di Ferrara che supera l’estremo difensore, tutt’altro che impeccabile nella circostanza. Al 12’ Scalzone, su assist di Balzano, non trova la porta di testa. Poi è Di Gennaro a sparare alto. Tra il 20’ e il 23’ i locali sfiorano il tris con una conclusione dalla distanza di Cuomo e con un tentativo di Procida intercettato da Cafariello. Al 24’ Infimo non indirizza verso lo specchio, al 40’ il Vico Equense resta in dieci per espulsione di Manzi. Sugli sviluppi del corner successivo, De Giorgi accorcia con una botta ravvicinata in area. In pieno recupero, l’autorete di Ferrara su cross dalla destra di Scalzone ristabilisce la parità nel parziale. Ad avvio ripresa, espulso anche De Giorgi per somma di ammonizioni: torna l’equilibrio negli uomini in campo. Sulla punizione seguente, è provvidenziale Merola con una buona parata su una traiettoria diretta sotto la traversa. I ragazzi di Di Pasquale vanno vicini alla terza marcatura con il neoentrato Ferro, la retroguardia s’immola e salva il risultato. Ancora da corner, l’Ercolanese si rende pericolosa ma il Vico Equense regge. Poi è Infimo a calciare dalla distanza senza trovare la porta. Attorno all’ora di gioco, gli uomini di Teta mettono in affanno il pacchetto arretrato granata. Al 63’ conclusione dai trenta metri di Agnello, Merola si distende e blocca senza problemi. Al 69’ Infimo si coordina al volo su una sventagliata di Menna, ma la giocata da posizione defilata è imprecisa. Al 70’ Merola interviene in ritardo e il direttore di gara assegna la massima punizione: dal dischetto si presenta Procida che spiazza il portiere e infila all’incrocio. Al 74’ gli animi si scaldano al Comunale, Marzullo lascia i suoi i nove per una reazione eccessiva. All’85’ Infimo approfitta di un’iniziativa di Gambardella e insacca per il 3-3. Nel recupero, il Vico ritorna avanti ma l’Ercolanese agguanta un clamoroso 4-4 allo scadere.

Il tabellino

Vico Equense: De Iulio, Ferrara, Correale, Agnello, Sartorio, Manzi, Sannino, Gargiulo, Ascione, Cuomo, Procida. Allenatore: Teta

Ercolanese: Cafariello, Balzano, Esposito, Menna, De Giorgi, Petrarca, Di Gennaro, Balido, Marzullo, Infimo, Scalzone. Allenatore: Di Pasquale

Arbitro: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore

Marcatori: 9’ Procida (VE), 11’ Ferrara (VE), 43’ De Giorgi (E), 45’ aut. Ferrara (E), 70’ rig. Procida (VE), 85’ Infimo (E)