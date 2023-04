Eccellenza Campania/Girone B - Guidone tiene viva la speranza del Vico Equense: 2-1 al Costa d'Amalfi

Il Vico Equense resta aggrappato alla speranza salvezza, la vittoria contro il Costa d'Amalfi tiene tutto aperto in vista dell'ultima giornata del campionato. I costieri, sempre in zona retrocessione, salgono a meno uno dal Faiano e si giocheranno la permanenza in categoria contro l'Ercolanese in trasferta. Partita dura e combattuta al Comunale, in una giornata quasi invernale e su un campo pesante. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Guidone, la reazione degli ospiti non si fa attendere con Criscuolo che trova il pareggio. Nella ripresa, tanto fisico e intensità, si gioca però poco anche a causa della pioggia e del terreno scivoloso. Ci pensa ancora Guidone a gonfiare la rete e a tenere viva la fiamma in casa azzurro-oro. Doppietta per il calciatore locale che trascina i suoi al successo. Gli ospiti provano a reagire, ma il risultato non cambia: 2-1 per il Vico al Comunale al triplice fischio.