Eccellenza Campania/Girone B - Il Vico Equense capovolge il Città di Solofra e conquista i tre punti

Una preziosa vittoria interna che rilancia le sorti della squadra. Il Vico Equense piega il Città di Solofra allo Stadio Comunale di Massaquano e si tira fuori dall’ultima posizione della classifica. Scalata la graduatoria, ma non ancora allontanato lo spauracchio rappresentato dalla zona retrocessione, i costieri sono chiamati a dare continuità ai risultati. Eppure, la sfida casalinga non inizia nel migliore dei modi e il vantaggio degli ospiti con Di Filippo spaventa seriamente la brigata locale. Con l’apporto anche dei nuovi arrivati, la truppa azzurro-oro macina gioco e sfiora il pareggio con Procida al quarto d’ora: soltanto la traversa nega la gioia al numero 11. Poco dopo, espulsione per D’Amico e la superiorità numerica spalanca la strada al Vico Equense che va in gol proprio con Procida e poi raddoppia con Manzi. Nel corso della ripresa, doppia opportunità per i costieri con Ascione prima e Sannino poi. Nella seconda parte della sfida, ci pensa Guidoni a chiudere la contesa con una rete nata da una giocata personale. Nel finale, Rapolo accorcia le distanze per gli irpini dagli undici metri. Al triplice fischio è 3-2 al Comunale.

Il tabellino

Vico Equense: De Iulio, Froncillo, Correale, Agnello, Mezavilla, Manzi, Sannino, Tartaglione, Ascione, Guidoni, Procida. A disposizione: Norvello, Ferrara, Moccia, Calabrese, Celentano, Arpino, Visconti, Gargiulo, Leone. Allenatore: Teta

Città di Solofra: D’Amico, Di Filippo, Cuomo, Robustelli, Catalano, Palumbo, Iuliano, Cataldo, Di Giacomo, Sabatino, Somma. A disposizione: Odore, Chiocchi, Senatore, Pappalardo, Vatiero, Rapolo, Moffa. Allenatore: Parisi

Arbitro: Giovanni Petrone di Avellino

Marcatori: Di Filippo (CS), Procida (VE), Manzi (VE), Guidoni (VE), Rapolo (CS)