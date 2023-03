Eccellenza Campania/Girone B - Vico Equense ko al Comunale: il Castel San Giorgio vince in rimonta

Brutta sconfitta per il Vico Equense al Comunale di Massaquano, il Castel San Giorgio vince in rimonta e complica i piani della compagine costiera. Ai padroni di casa non basta l’iniziale vantaggio, la situazione di classifica resta decisamente preoccupante in questo rush finale. La squadra di mister Teta riesce a passare in vantaggio con un calcio di rigore procurato da Guidoni, per intervento considerato irregolare da parte di Liccardi, e trasformato da Procida. Sale in cattedra poi la formazione ospite con Chiavazzo che impegna severamente Norvello. Tuttavia, all’intervallo resiste il bunker locale. Nella seconda parte del match, il Vico Equense è ribaltato dal Castel San Giorgio. Norvello è ancora protagonista su Ferrentino, ma nulla può sulla giocata successiva di Aquino: il calciatore si gira e fulmina l’estremo difensore con una conclusione perfetta. L’1-2 definitivo porta la firma di Delle Donne: dopo una ripartenza ben gestita, il subentrato insacca e completa la rimonta. La partita del Comunale, valida per la trentunesima giornata del Girone B di Eccellenza, si chiude con la diciottesima sconfitta in campionato per i costieri. E il prossimo appuntamento sarà in trasferta sul campo del Città di Solofra.