Eccellenza Campania/Girone B - Il Vico Equense va ko nello scontro diretto col Carotenuto

Sconfitta casalinga per il Vico Equense nello scontro diretto, valido per la ventitreesima giornata del Girone B di Eccellenza, col Carotenuto. Un ko casalingo che fa scivolare la squadra di Teta al penultimo posto in classifica e in piena zona retrocessione. Tre punti d’oro conquistati in ottica salvezza dalla compagine irpina. Il brutto passo falso dei costieri si concretizza nel corso del secondo tempo, dopo una prima frazione andata in archivio senza gol. Entrambe provano a sbloccare, ma serve un episodio a spezzare l’equilibrio. Situazione favorevole ai padroni di casa che impattano bene con la ripresa e rientrano meglio dagli spogliatoi. Ci pensa Procida a regalare il momentaneo vantaggio alla truppa locale con la trasformazione di una massima punizione assegnata dal direttore di gara. Il minimo vantaggio non rassicura il Vico Equense, agguantato dagli ospiti con la marcatura di Rescigno. Il Carotenuto preme ancora sull’acceleratore e completa la rimonta con Gaston, la firma è quella definitiva: al triplice fischio, il risultato dice 1-2. Stop allo Stadio Comunale di Massaquano per la formazione di casa, scavalcata proprio dalla compagine avversaria in classifica. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta sul campo della Virtus Avellino, reduce dalla sconfitta sul rettangolo verde del Salernum Baronissi.