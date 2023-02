Eccellenza Campania/Girone B - Il Vico Equense va ko in casa: Buccino Volcei corsaro al Comunale

La venticinquesima giornata del Girone B di Eccellenza va in archivio con una sconfitta per il Vico Equense: allo Stadio Comunale di Massaquano esulta il Buccino Volcei che mette in tasca tre punti pesanti nello scontro diretto per la permanenza nella categoria. Giornata importante per il club che celebra il traguardo delle cento presenza ufficiali di Correale con la casacca azzurro-oro. Nel pre-partita, la società consegna una targa celebrativa per ringraziare il calciatore della professionalità e della dedizione alla causa. Dopo la vittoria prestigiosa in trasferta sul rettangolo verde della Virtus Avellino, i costieri ritrovano le mura amiche, ma il verdetto non è dei migliori: i rossoneri sbancano il terreno da gioco napoletano con una rete di Dellacasa al 76’. Un colpaccio esterno per la brigata di Ferullo che amministra nel finale complice l’inferiorità numerica del team locale: da registrare, infatti, l’espulsione di Ascione all’81’ per somma di ammonizioni. Un passo falso per il Vico Equense che dovrà provare a riscattarsi: il prossimo appuntamento, però, sarà in trasferta nella tana della capolista San Marzano.