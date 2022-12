Eccellenza Campania/Girone B - Il Vico Equense pareggia con l'Audax Cervinara: Procida aggancia Signorelli

Un pareggio con gol nella sfida dello Stadio Comunale di Massaquano. Un buon bottino conquistato in ottica salvezza dal Vico Equense di mister Teta che, tuttavia, non riesce a distanziarsi dalla griglia retrocessione. La fase di ritorno del Girone B di Eccellenza si apre col risultato di 1-1 per la compagine costiera che accoglie tra le mura amiche l’Audax Cervinara. La formazione ospite, in piena corsa per un posizionamento in zona playoff, approda in trasferta con l’intenzione di conquistare l’intera posta in palio. Non è dello stesso avviso la brigata locale che rallenta la marcia degli avversari. Succede tutto nel primo tempo disputato al Comunale, gli irpini passano in vantaggio al 22’: Signorelli, dopo una manovra corale della sua squadra, approfitta dell’assistenza di Palumbo e buca l’estremo difensore da posizione defilata. La conclusione di destro del numero 10 si spegne sul palo lontano, regalando il momentaneo vantaggio ai biancazzurri. Gli azzurro-oro non stanno a guardare e alla mezz’ora conquistano un calcio di rigore per una trattenuta in area sugli sviluppi di un piazzato. Dal dischetto si presenta Procida che batte Scolavino, nonostante la capacità del portiere di intuire la direzione del tiro. Nel secondo tempo, entrambe le squadre provano a vincere la sfida ma il risultato non cambia. I padroni di casa cercano di impensierire gli ospiti, quest’ultimi rispondono colpo su colpo. Al triplice fischio, però, si concretizza l’1-1 tra Vico Equense e Audax Cervinara. Il prossimo turno dei costieri sarà sul campo del Salernum Baronissi, mentre la truppa irpina ospiterà la Polisportiva Lioni