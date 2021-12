Eccellenza Campania/Girone B - Il Savoia travolge il Sant'Antonio Abate: fuochi d'artificio al Varone

Un'altra domenica da incorniciare. Il tredicesimo turno del Girone B di Eccellenza sorride al Savoia di mister Roberto Carannante. La formazione biancoscudata passa sul rettangolo verde del Vigilante Varone e supera l'ostico Sant'Antonio Abate che vende cara la pelle. È un match che regala numerose emozioni e che va in archivio con la vittoria della squadra di Torre Annunziata per 2-4. Protagonista ancora Esposito, in un momento di grande forma fisica e mentale.

La cronaca si apre con un cross di De Stefano per Esposito al 2', il colpo di testa dell'attaccante sfiora il palo. Il Ninja ci riprova a giro al 22', la conclusione si spegne tra le braccia di Alcolino. Il centravanti flirta col gol e il vantaggio arriva al 26'. Invito di Liberti, Esposito libera un sinistro chirurgico per lo 0-1 oplontino. Nella seconda parte della frazione, il Savoia va vicino al raddoppio in tre occasioni: Esposito, De Stefano e Liberti si scontrano con il muro difensivo alzato dai giallorossi. Al 43' i ragazzi di Carannante trovano lo 0-2. Lancio lungo di Pisani, Esposito aggancia e va in progressione: una volta in area scarica un tiro da posizione ravvicinata che si insacca.

Il secondo tempo è ancora di marca biancoscudata. È capitan Scarpa a provarci sull'asse col collega di reparto, il bersaglio non è colpito. Al 53' De Stefano serve Foti, il regista calcia dal limite col destro ma non inquadra lo specchio. La chance per i padroni di casa è con Di Ruocco che tenta di sorprendere Landi dalla distanza. Opportunità, poco dopo, per Granato che si divora il gol in ripartenza. Al 25' c'è il tris del Savoia. Pisani assiste De Stefano che di tacco spedisce nel sacco. Due giri di cronometro dopo, il Sant'Antonio Abate accorcia le distanze con Della Femina che segna da punizione. Le speranze giallorosse aumentano all'83' con l'incornata vincente di Granato. Al 90' il destro a giro di Esposito vale il 2-4 definitivo.