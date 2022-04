Eccellenza Campania/Girone B - Il Savoia stende il Sant'Antonio Abate: oplontini secondi, giallorossi ai playout

Puntare a blindare il secondo posto da una parte, trovare un miglior piazzamento in zona playout dall'altra. L'ultima giornata del Girone B di Eccellenza riserva il confronto tra il Savoia di Roberto Carannante e il Sant'Antonio Abate di Vincenzo Criscuolo allo Stadio Giraud di Torre Annunziata.

Passano cinque minuti e i biancoscudati passano in vantaggio. Ci pensa Conti a sbloccare il risultato: il calciatore di casa si inserisce in area e deposita con un tap-in vincente. Poco dopo una rovesciata di Napolitano dal limite dell’area si spegne fuori. Al 12' Esposito sprinta verso il centro, tacco a liberarsi e scocca il tiro: gran respinta di Cimmino in corner. Tre minuti dopo Foti disegna un passaggio per Esposito che controlla a seguire, salta l'estremo difensore e deposita per il raddoppio. Minuto 22, conclusione rasoterra di Napolitano che si stampa sul palo: sul rimpallo Credendino insacca, ma il direttore di gara invalida la giocata per posizione di offside. Trascorrono pochi secondi e l'arbitro annulla un'altra maracatura, questa volta ad Esposito, per spinta in area. Il primo tempo si chiude con una serpentina di Esposito in area, Alfano ribatte ed evita il peggio. Dopo due minuti di extra-time va in archivio il primo tempo al Giraud.

Al quarto giro di lancette della ripresa arriva la prima chance per De Rosa che si coordina e scocca il tiro: Cimmino respinge. Al 55' Borriello è bravissimo ad intercettare palla ed a verticalizzare per Esposito: il Ninja calcia a giro sul palo più lontano, sfera di poco sul fondo. Sessanta secondi dopo c'è una manovra fotocopia della precedente: Borriello per Esposito che va al tiro e la palla termina oltre la traversa. Al 59' si materializza il tris oplontino: Napolitano sfonda in area ed è freddo nel depositare in rete. La partita cala d'intensità, all'83' rabona di Napolitano ad avviare l’azione, sui cui sviluppi De Stefano va al tiro ma Cimmino para in due tempi. Nel finale, Esposito va vicino al bersaglio grosso con un colpo di testa. Non succede più nulla, al triplice fischio termina 3-0. Il Savoia blinda la seconda posizione, mentre il Sant'Antonio Abate è sicuro dei playout contro il Real Forio.