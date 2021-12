Eccellenza Campania/Girone B - Sempre Esposito, finalmente Trimarco: il Savoia batte anche il Real Forio

Avvicinarsi alla vetta da una parte, conquistare punti in chiave salvezza dall'altra. Allo Stadio Giraud va in scena l'incontro tra il Savoia di Roberto Carannante, in un momento di grande fiducia psicofisica, e il Real Forio di Flavio Leo, in bagarre nella zona bassa della graduatoria. In quel di Torre Annunziata, dinanzi ad una cornice di pubblico interessante, si disputa un match coinvolgente.

Il primo affondo è per gli ospiti con De Luise che calcia a botta sicura, ma Landi è reattivo a bloccare in due tempi. Al 20' Scarpa serve Liberti in inserimento: il numero 8 colpisce di testa, D'Errico para senza troppi problemi. Trascorrono quattro giri di lancette e i biancoscudati costruiscono un'altra manovra importante muovendo la sfera da sinistra verso destra. Scarpa pesca Liberti che a sua volta innesca Esposito: l'attaccante non concretizza da pochi passi. Al 39' il Savoia sblocca il match. Foti pennella per Esposito che svetta e insacca alle spalle di D'Errico. A pochi minuti dal duplice fischio, De Stefano sterza e calcia di trivela ma il portiere para.

La ripresa si apre con una doccia fredda per i locali. Al 48' rigore per gli isolani, ammonito Rega nella circostanza. Dal dischetto si presenta Cirelli che firma il pareggio. Aumenta l'intensità sul rettangolo verde del Giraud, Carannante prova a giocarsi nuove energie dalla panchina. Una nuova opportunità è creata dal tiro-cross di Liberti che impatta sulla parata di D'Errico. Al 75' botta di Catalano, ma il risultato non cambia. Bisogna attendere cinque minuti prima del nuovo vantaggio all'80'. Esposito va via sulla sinistra e serve Trimarco, tap-in vincente e 2-1 del centravanti oplontino. Esplode l'impianto di Torre Annunziata. I tre fischi dell'arbitro segnalano la fine della partita: hurrà per il Savoia, il Real Forio crolla in trasferta.