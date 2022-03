Eccellenza Campania/Girone B - C'è il big match Savoia-Puteolana: negata la trasferta ai tifosi flegrei

Il passo falso dell'una e la conferma dell'altra. L'ultimo turno del Girone B di Eccellenza ha evidenziato il ko in esterna del Savoia sul campo dell'Ercolanese e l'hurrà convincente tra le mura amiche per la Puteolana. Una vittoria, quella dei flegrei, che ha consentito di blindare il primato e allungare proprio sui biancoscudati, inseguitori in classifica e adesso a nove lunghezze di distanza. Tuttavia, il discorso d'alta graduatoria non è ancora chiuso e il prossimo weekend riserverà il confronto diretto allo Stadio Alfredo Giraud.

Ventesima giornata del campionato alle porte, il Savoia attenderà la Puteolana nel fortino di Torre Annunziata. I Diavoli Rossi, tuttavia, non potranno contare sull'apporto del pubblico amico. Come annunciato dalla stessa società granata, per la sfida in programma domenica 6 marzo alle ore 15.00, è vietata la trasferta ai tifosi ospiti: "L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria che, per la gara di campionato con il Savoia, in programma domenica 6 marzo 2022 alle ore 15:00 allo stadio Giraud, è disposto il divieto di trasferta per i tifosi ospiti".