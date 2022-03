Eccellenza Campania/Girone B - Pareggio nel big-match tra Savoia e Puteolana: Guarracino risponde a De Stefano

Riflettori puntati sullo Stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata. Il ventesimo turno del Girone B di Eccellenza propone il big match tra il Savoia di Roberto Carannante e la Puteolana di Salvatore Marra. Biancoscudati intenzionati a riprendersi la seconda piazza e accorcia proprio sulla capolista, determinata ad aumentare il gap sulle inseguitrici. E la partita clou della giornata in programma riserva numerose emozioni.

La cronaca si apre al quarto d'ora con la chance offensiva per i padroni di casa. Esposito dribbla, De Rosa crossa e Maiellaro anticipa Liberti prima della battuta a rete nel cuore dell’area piccola. Due minuti dopo, flegrei pericolosi con un tentativo sventato da Esperimento. Al 21' colpo di testa di Grezio sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma l'impatto non è perfetto e il pallone si perde sul fondo. Passa un minuto: Esposito si incunea in area e incrocia il tiro, sfera di poco fuori. Alla mezz’ora De Rosa vede e serve Liberti, il numero 8 va al tiro ma non trova i pali difesi da Maiellaro. Al minuto 31 esplode di gioia lo Stadio Giraud. Traversone di Spavone, deviazione di Maiellaro in zona Liberti che tocca per De Stefano: tap-in e 1-0 per gli oplontini. Passano dieci giri di lancette e i granata pareggiano con Guarracino.

La ripresa si inaugura con la giocata avanzata di Esposito e con la successiva iniziativa di Napolitano. Al 52' è De Stefano a creare apprensione alla difesa della Puteolana: il numero 7 parte in progressione da destra e si accentra, tiro a giro a mezza altezza deviato lateralmente da Maiellaro. Al 69' Savoia ancora in attacco. Pisani e De Stefano sfondano sulla destra, palla a Napolitano che tenta la battuta a rete ma non trova lo specchio. Nella parte centrale del secondo tempo, Esposito si intravede dalle parti di Maiellaro con una botta non precisa. Nel finale, buona opportunità per Gioielli: il subentrato Brescia smanaccia ed evita guai ai suoi. Non succede più nulla sul rettangolo verde del Giraud: al triplice fischio è 1-1 tra biancoscudati e granata.