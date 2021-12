Eccellenza Campania/Girone B - Savoia insuperabile al Giraud: Neapolis ko per 3-0

Si recupera la decima giornata del Girone B di Eccellenza, rinviata a causa del Covid-19. Il Savoia di mister Roberto Carannante attende il Neapolis allo Stadio Giraud di Torre Annunziata. Gli oplontini, in un vero e proprio tour de force, affrontano il gruppo gialloblù tra le mura amiche. È un'opportunità da non farsi sfuggire per i biancoscudati che vanno a caccia di punti pesanti in ottica d'altra classifica.

Accorciare sulle contendenti alla vetta e rimanere in scia delle big. I padroni di casa si affidano al classico 4-3-3 e approcciano in maniera timida al match. Il primo tentativo è per gli ospiti con una conclusione di Festa dalla distanza, Landi blocca senza patemi. Al 25' assolo di Esposito che parte largo e converge, palla a Liberti: tirano Trimarco ed Esposito, trovando la respinta della retroguardia. Alla mezz'ora il direttore di gara annulla un gol al Savoia per irregolarità dopo una buona manovra corale concretizzata da De Stefano. Al 34' si sblocca il match. Calcio d'angolo dalla destra, Rega stacca e firma il vantaggio. Passano due minuti e De Stefano va alla conclusione: Bardet si oppone. Nel finale, serpentina di Esposito e botta che vale il raddoppio.

Il secondo tempo si apre con ritmi simili a quelli della frazione iniziale, i ragazzi di Carannante controllano il risultato e soffrono pochissimo. I gialloblù, dal canto loro, non riescono a mettersi in evidenza. Al 56' Esposito si invola verso la porta e libera un tiro, il portiere risponde presente. Il Neapolis resta in dieci per l'espulsione di Catena e al 70' il Savoia dilaga col tris. Esposito scarica un diagonale verso lo specchio, Bardet non ci arriva e la vittoria è messa in cassaforte. Nel finale, De Stefano sfiora la quarta rete di testa, palla a pochi centimetri di distanza dallo specchio. Ancora l'esterno va vicino al gol con una punizione che sibila il palo. Al triplice fischio è hurrà oplontino al Giraud.