Eccellenza Campania/Girone B - Savoia vittorioso di rigore: Scarpa piega il Napoli United

Torre Annunziata, Stadio Alfredo Giraud. Sedicesimo turno del campionato di Eccellenza. Il Girone B propone il confronto tra il Savoia di mister Roberto Carannante e il Napoli United del tecnico Diego Armando Maradona jr. Due squadre in lotta per la zona alta della classifica e con l'ambizione del primato. I biancoscudati arrivano al match con l'intenzione di staccare gli avversari in graduatoria, i Leoni puntano al sorpasso.

L'incontro si apre subito con l'opportunità clou per Liberti. Il centrocampista, dopo un fraseggio al limite, libera il mancino: Giordano si oppone con un grande intervento. Al 9' De Stefano scodella al centro dalla fascia destra, Esposito impatta di testa e va vicino al vantaggio. Gol che si concretizza al 16'. Capitan Scarpa ruba una palla in area su indecisione della difesa ospite e costringe Cirrana a commettere l'irregolarità. Dal dischetto si presenta proprio lo specialista con la maglia numero 10 e firma la rete dell'1-0. Risultato che persiste fino al termine della partita e che non cambia ulteriormente. Il primo tempo va in archivio in seguito ai tentativi di Esposito e De Stefano.

Il Napoli United non riesce ad impensierire Landi, il Savoia tiene gli avversari lontani dall'area. La ripresa si inaugura al 55' con una punizione di Foti che trova la testa di Rega: il difensore sfiora soltanto il raddoppio. Al 67' il protagonista è ancora Scarpa con una gran botta dai trenta metri: l'estremo difensore di Maradona jr. vola e salva i suoi. Aumenta la tensione sul rettangolo verde, si accendono gli animi e il direttore di gara sventola il cartellino rosso per Arario e Liberti. I Leoni vanno a caccia del pareggio, ma il muro degli oplontini regge. Al triplice fischio è 1-0 al Giraud.