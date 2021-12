Eccellenza Campania/Girone B - Savoia forza quattro, Esposito incontenibile: Maddalonese schiacciata al Giraud

È un Giraud che esplode di gioia al triplice fischio di Savoia-Maddalonese. Gli uomini di Roberto Carannante, in un periodo psicofisico straoardinario, si affermano sulla compagine granata con un netto poker. Quattro squilli degli oplontini sulla formazione casertana che non riesce a contenere la furia casalinga. Bottino pieno nel sacco e classifica che inizia a sorridere ai biancoscudati: 19 punti e, con una partita ancora da disputare, aggancio alla griglia playoff.

Classico 4-3-3 per il Savoia che si affida al miglior undici del momento e tiene fuori bomber Trimarco. Al 20' palla invitante di Foti per Pisani che calcia dando l'illusione del vantaggio: la traiettoria è imprecisa. Passano sette minuti e, da un calcio d'angolo battuto da Foti, Esposito svetta ma l'arbitro segnala un fallo in attacco. Il gruppo locale trova il varco vincente alla mezz'ora. Esposito fa sua la sfera, si mette in proprio con un dribbling e calcia a giro dal limite dell'area: il pallone si infila in porta e batte Cerreto. Al 37' De Rosa calcia da posizione laterale, la sfera finisce tra le mani dell'estremo difensore. Nel finale di frazione, e quasi in maniera inaspettata, pareggia la Maddalonese con l'autogol di Esperimento in pieno recupero.

I granata approcciano con la giusta determinazione il secondo tempo, la risposta dei padroni di casa è rapida e imminente. Filtrante di De Rosa per De Stefano, la conclusione rasoterra è di facile lettura per Cerreto. Al 56' gli oplontini si incuneano negli ultimi metri e trovano il nuovo vantaggio col Ninja che firma la doppietta personale. Esposito è in uno stato di forma impressionante e meno di due giri di lancette più tardi cala il tris con un missile dalla lunga assistenza su suggerimento di Liberti. Al 73' l'attaccante biancoscudato sfiora il poker con un tiro deviato da Cerreto sul palo. Al 76' De Stefano serve Scarpa, per il capitano è una ghiotta opportunità per timbrare il 4-1.