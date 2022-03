Eccellenza Campania/Girone B - Sogliuzzo illude l'Ischia: il Savoia pareggia nel finale con Napolitano

Ventiduesimo appuntamento del Girone B di Eccellenza, allo Stadio Giraud di Torre Annunziata si gioca il confronto tra il Savoia e l'Ischia. La formazione di Roberto Carannante e la compagine di Angelo Iervolino sono concorrenti nella zona alta della classifica. Gli oplontini puntano a distanziare gli avversari in classifica, mentre i gialloblù arrivano al match con l'intenzione di applicare il sorpasso in seconda posizione.

Pericolosi gli isolani dopo tre minuti di gioco con un cross dalla destra che attraversa tutta l'area di rigore: non ci arriva De Luise per il tap-in vincente. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e arriva con un tiro di Esposito che si spegne di poco a lato. Al 7' è Castagna a liberare una conclusione verso lo specchio: la traiettoria è alta e i biancoscudati si salvano. Sul ribaltamento di fronte, ci prova da fuori De Rosa ma Mazzella blocca senza troppi problemi. Tocca poi a De Stefano su lancio di Scarpa: il tentativo da posizione defilata è impreciso.

Al 25' traversone di De Stefano dalla destra, Esposito ed Esperimento mancano l'impatto. Si mette ancora in evidenza il Ninja con una botta che Mazzella non trattiene e rischia la frittata. Al 35' una punizione di Foti termina sul fondo. Si chiude così la prima frazione. Ad avvio ripresa, calcio di rigore per l'Ischia dopo dieci giri di lancette: dal dischetto si presenta Sogliuzzo che trasforma. Pochi minuti più tardi, l'autore del gol lascia i suoi in dieci per somma di ammonizioni. Soltanto al 92' si concretizza il pareggio del Savoia con il tocco vincente di Napolitano.

La sfida del Giraud termina 1-1, la distanza in classifica tra le due squadre resta immutata. Il prossimo turno riserverà la trasferta sul campo della Neapolis per i biancoscudati mentre i gialloblù accoglieranno il Real Forio.