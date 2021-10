Eccellenza Campania, Girone B - Il Savoia si prende il Giraud: poker all'Albanova

Hurrà per il Savoia, festeggia il Giraud e sorride mister Carannante. Il team di Torre Annunziata conquista il primo bottino pieno della stagione, nel fortino di casa l'Albanova è superata per 4-2. Un grande approccio di gara per la formazione biancoscudata che si impone dopo una sfida di grande intensità.

I padroni di casa partono forte, il piede è sull'acceleratore e il ritmo è importante. Ci prova subito Napolitano con una conclusione che costringe l'estremo difensore alla respinta. Al 7' un errore in uscita degli ospiti apre la strada a Trimarco. L'attaccante libera il tiro, ma trova sulla sua traiettoria Santangelo. La parata del portiere è tutt'altro che efficace e De Stafano, con un semplice tap-in, sblocca il risultato. Al 9' Esperimento segna in rovesciata, ma l'arbitro annulla per posizione di offside. Due giri di lancette e il Savoia torna all'attacco con Trimarco, il numero 9 è abbattuto in area e il direttore di gara assegna il penalty. Dagli undici metri si presenta Scarpa che spiazza Santangelo e raddoppia. L'Albanova resta in partita ed accorcia al quarto d'ora con la magistrale punizione dai venticinque metri di Di Fusco. Il primo tempo va in archivio con le conclusioni senza pretese di Napolitano e De Rosa.

Ancora biancoscudati in attacco ad avvio secondo tempo, Russo ci prova in stile calcetto e Santangelo respinge con affanno. La difesa deve contribuire ad allontanare la minaccia. Tocca poi a Marzullo impegnare il guardiano ospite con un calcio piazzato da posizione defilata. Sul versante opposto, Landi si oppone a Ioio e Napolitano salva sulla linea. Al 64' grande azione di Trimarco che prima serve un compagno con il tacco, in seguito riceve e smista per De Rosa che batte Santangelo con una conclusione precisa. Al 75' Ioio va in progressione, si incunea e pesca sul secondo palo Petrone che infila Landi e tiene aperta la speranza. Partita che va in ghiaccio al 90'. Contropiede perfetto di Marzullo, imbucata per Orefice e destro che si insacca per il poker.

Il confronto del Giraud termina 4-2, non mancano le emozioni e le reti nel fortino del Savoia. Albanova che incappa nel secondo ko in campionato, gli uomini di Carannante conquistano la prima gioia.