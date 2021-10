Eccellenza Campania/Girone B - Il Savoia vince ancora, Ercolanese battuta al Giraud: decidono De Stefano e Orefice

Sesta giornata del campionato di Eccellenza, il Girone B dello scenario campano riserva il match tra Savoia ed Ercolanese. I biancoscudati di Carannante vanno a caccia di punti per scalare ulteriormente la classifica e posizionarsi nella parte alta della stessa. I granata di mister Perrella cercano la conquista della posta in palio per abbandonare la parte bassa della graduatoria.

La prima occasione della partita è per gli oplontini, al 6' Rega serve Orefice in verticale: il pallone arriva a bomber Trimarco che libera la conclusione, ma trova la ribattuta della difesa. Passano due minuti e Marzullo calcia dalla distanza e la traiettoria risulta distante dallo specchio. La gara si appiattisce, bisogna attendere il ventesimo circa per una nuova opportunità in fase avanzata. È Liberti a chiamare in causa Capece con una gran parata, il portiere deve togliere la sfera dall'incrocio. Tocca poi a Pisani, poco dopo la mezz'ora, a calciare: ancora l'estremo difensore compie un grande intervento. Il Savoia cresce d'intensità e sul finire del primo tempo cala un uno-due micidiale. Al 40' De Stefano, con un pallonetto magistrale, sblocca il risultato e Orefice con un gesto tecnico di spessore raddoppia: si va a riposo sul 2-0.

La ripresa è meno intensa e con ritmi più contenuti. L'Ercolanese prova ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria con una punizione ben eseguita da Basso e sulla quale Landi è chiamato all'opposizione. Mister Carannante non vuole perdere freschezze e lucidità e apporta modifiche all'undici di partenza, i biancoscudati gestiscono senza problemi e tengono a distanza i granata. Il team di Torre Annunziata fa valere il fattore interno e sfiora ancora la rete con Esposito e De Rosa. Entrambi i tentativi, da mattonelle interessanti, finiscono per non centrare il bersaglio grosso. Succede poco o nulla e il tempo sul cronometro scivola via, i tre fischi sanciscono la vittoria dei padroni di casa che salgono a quota 9 punti in classifica. Rallentano gli ospiti che restano ancorati alla griglia playout con 5 punti.