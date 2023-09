Il Santa Maria la Carità si affida a Senatore: doppietta e Scafatese battuta al Comunale

Terzo successo in campionato per il Santa Maria la Carità che batte la Scafatese allo stadio Comunale: una doppietta di Senatore regala altri tre punti alla formazione di Mario Di Nola. Subito approccio giusto per i padroni di casa con il dieci che impegna Solombrino all’11’ in acrobazia. Poi è Farriciello a chiamare in causa l’estremo difensore, protagonista anche poco dopo su Giardullo. Nel finale di frazione, Farriciello scappa a destra e pesca Senatore che non perdona e manda negli spogliatoi le due squadre sul punteggio di 1-0. In avvio di ripresa, si rinnova l’asse tra i due attaccanti, questa volta con inversione degli interpreti: il numero 9 locale non riesce a concretizzare l’assistenza del compagno. Sul capovolgimento di fronte, occasione per gli ospiti con Viscovich che non trova lo specchio. Al 61’ Tedesco, appena entrato in campo, fa partire un mancino che non lascia possibilità di intervento a Borrelli. Il punteggio resta in bilico e, soltanto nel finale, si registra l’azione che decide la partita. All’83’ Senatore approfitta di uno svarione difensivo dei canarini e trafigge Solombrino sul secondo palo. Una mazzata per la Scafatese che non riesce più a trovare il piglio per rimettersi in ordine, al punto che negli ultimi minuti Farriciello colpisce anche un palo che potrebbe chiudere la gara. Il triplice fischio consegna i tre punti al Santa Maria la Carità.

Il tabellino

Santa Maria la Carità: Borrelli, La Torre, Esposito Valerio, Farriciello, Senatore (88’ Tarallo), Giardullo (77’ Carotenuto), Sannino (62’ De Simone), Vallefuoco, Greco (77’ Maravolo), Cascone, Correale.

A disp.: Troiano, D’Oriano, Somma, Tarallo, Ammaturo, De Simone, De Caro, Maravolo, Carotenuto. All.: Di Nola

Scafatese: Solombrino, Visconti, Masullo, Pagano, Esposito Pasqualino (54’ Tedesco), Trezza, Panico (49’ Pietroluongo), Cavaliere, Cinque (72’ Gautieri), Labriola (80’ Siciliano), Viscovich (86’ Canale). A disp.: Martoriello, Angelino, Passerini, Pietroluongo, Canale, Siciliano, Ferraro, Gautieri, Tedesco. All.: Iuliano

Arbitro: Francesco Pio Sarcina di Barletta

Marcatori: 43’ Senatore (SMC), 61’ Tedesco (S), 83’ Senatore (SMC)

Ammoniti: Greco (SMC), Esposito, Tedesco, Pagano (S)