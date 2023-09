Prima vittoria in Eccellenza per il Santa Maria la Carità: Faiano ribaltato al Comunale

Giornata storica per il Santa Maria la Carità che si presenta alla prima in assoluta in Eccellenza e conquista la vittoria, battendo il Faiano in rimonta con il risultato di 2-1. La squadra di mister Mario Di Nola parte con un ottimo successo allo stadio Comunale, il tecnico si affida a Borrelli tra i pali con D'Oriano, Langellotto, Vallefuoco e De Caro a blindare il reparto arretrato. Nella zona nevralgica del campo ci sono Ammaturo, Sannino e Greco. Il tridente è affidato a Senatore e D'Oriano, con capitan Farriciello prima punta. L'approccio al match dei padroni di casa è giusto, il bomber fa il vuoto e appoggia sul versante destro per Senatore: il tiro viene respinto dal pacchetto arretrato degli avversari. Soltanto a metà frazione si fanno vedere gli ospiti in zona offensiva con Strianese che impegna Borrelli, bravo a distendersi e allontanare la minaccia. Il primo tempo non regala ulteriori sussulti, le due squadre rientrano negli spogliatoi con il punteggio ad occhiali. Nella fase iniziale del secondo tempo, il Comunale è gelato dal missile imprendibile di Frasca, superato Borrelli: Faiano in vantaggio e Santa Maria la Carità costretto a rincorrere. Il trainer locale inserisce forze nuove e La Torre, entrato in avvio di ripresa, firma il pareggio. Il centrocampista sfrutta una ribattuta e dal limite dell'area pesca il jolly. Al 77' Senatore scappa sulla fascia, arriva nei metri finali e con una conclusione chirurgica ribalta il risultato. Non accade altro, al triplice fischio la brigata di Di Nola raccoglie la prima vittoria in Eccellenza.