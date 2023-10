Santa Maria la Carità e Calpazio non vanno oltre il pari: a De Simone risponde D'Ambrosio

Il Santa Maria la Carità sblocca la partita, la Calpazio è caparabia e pareggia: il match dello stadio Comunale si chiude sul risultato di 1-1. Soltanto un punto, dunque, per la formazione di Mario Di Nola che ha il merito di sbloccare la partita con il guizzo di De Simone. Gli ospiti reagiscono e trovano il gol con D'Ambrosio. Gara divertente in avvio, dopo tre giri di lancette De Simone manda alto al termine di una manovra sviluppatasi da fascia a fascia, da Senatore e Ammaturo. Sono i padroni di casa a mantenere il ritmo della sfida, ma all'8' Borrelli deve compiere un miracolo su un calcio di punizione: una ribattuta favorisce gli uomini di De Cesare, ma il portiere risponde presente. Al 22' Farriciello raccoglie un pallone da calcio d'angolo, il suo colpo di testa però si spegne sul fondo. Il Santa Maria la Carità spinge sull'acceleratore, ma la Calpazio tiene testa e il primo tempo va in archivio sul punteggio di 0-0. Il copione non cambia nel corso della ripresa. Dopo appena due minuti dal fischio d'inizio del secondo tempo, i locali protestano per uno scontro tra Farriciello e un avversario, l'arbitro lascia correre. Al 53' Senatore scatta e arriva nei metri finali del campo, un rimpallo innesca De Simone che fulmina Faggiano e sblocca l'incontro. Al 60' arriva il pareggio dei ragazzi di De Cesare: ci pensa D'Ambrosio a concretizzare dall'interno dell'area. Al 75' trema ancora il Comunale dopo una serie di contrasti. Su un cross dalla sinistra, Magliano spedisce fuori. La chance più ghiotta però capita a sei dal termine sui piedi di Farriciello: Senatore appoggia per il numero nove locale che si fa ipnotizzare da Faggiano?. Il risultato resta inchiodato, al triplice fischio è 1-1.