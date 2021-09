Eccellenza Campania, Girone B - Sant'Antonio Abate-Real Forio 4-0: sagra del gol a Casola e riscatto giallorosso, stop per gli isolani

Seconda giornata del campionato di Eccellenza per quanto concerne lo scenario in Campania. Allo Stadio Comunale di Casola va in scena il confronto tra Sant'Antonio Abate e Real Forio. Gli uomini di D'Aniello, chiamati a riscattare il brutto ko incassato all'esordio, sfoderano una prestazione di grande valore. La squadra di Leo, dopo il successo al debutto, crollano in trasferta sul campo avversario.

La partita è piacevole fin dall'avvio, i biancoverdi partono forte. È la compagine giallorossa a controllare il possesso e architettare manovre in chiave offensiva per colpire. Al 13' una clamorosa disattenzione difensiva tra Lamarra e un compagno spiana la strada a Improta. L'attaccante ne approfitta e deposita facilmente in porta. Gli isolani provano a reagire con i calci piazzati, il Sant'Antonio Abate non rischia praticamente nulla e tiene a bada gli avversari. Biancoverdi che faticano altresì per l'espulsione di Fiorentino.

I ritmi restano alti anche nella ripresa ed è il secondo tempo a sancire la vittoria schiacciante dei padroni di casa. I giallorossi premono e si affacciano in avanti con una doppia chance disinnescata da Lamarra. Sul pallone si fionda bomber Martone che non fallisce a porta spalancata e raddoppia. A nove dal termine, la traversa si oppone ai ragazzi di D'Aniello, ma la sfera arriva sul piede dell'ispirato Improta. Il centravanti controlla e batte l'estremo difensore che non può nulla nella circostanza. Nel finale c'è gioia anche per Tammaro che svetta su un traversone dalla destra e cala il poker.

Succecco convincente per il Sant'Antonio che diverte e si diverte. Tre punti di riscatto in vista della prossima contro la Frattese. Un passo indietro per il Real Forio che dovrà rifarsi nel derby col Barano.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Vitale(75' Fortunato), Tumolillo, Scala, Cangianiello, Tartaglione(75' Agnello), Di Ruocco F., Apuzzo, Martone (66' Tammaro), Varriale(69' Santarpia), Improta (84' Marigliano). All.D’Aniello

Real Forio: Lamarra, Accurso, Annunziata, Saurino, Trani, Iacono, Cantelli (53' Jelicanin), Sirabella (75' Sorrentino), Saurino (68' De Luise), Castaldi (58' Di Meglio A.), Fiorentino. All.Leo

Marcatori: 13’pt Improta, 50' Martone, 81' Improta, 88' Tammaro.

Ammoniti: Varriale (SA), Trani (RF), Castaldi (RF)

Espulsioni: Fiorentino (RF)