Eccellenza Campania/Girone B - Sei squilli del Sant'Antonio Abate: Nuova Napoli Nord annichilita

La decima giornata del Girone B di Eccellenza riserva il confronto tra Sant'Antonio Abate e Nuova Napoli Nord valido per la parte bassa della classifica. I giallorossi riescono a trovare il successo e avanzare in classifica: la compagine di casa lascia la zona retrocessione, sale al terzultimo posto e scavalca il Barano. Continua il momento negativo per gli ospiti, ancora a zero punti in graduatoria.

Serve un quarto d'ora di gioco alla formazione di D'Aniello per sbloccare il risultato. Tartaglione, servito da Alfano protagonista sulla corsia sinistra, impatta bene il traversone e sigla il vantaggio. Trascorrono quattro giri di lancette e Santarpia approfitta di un errore in disimpegno degli avversari, si presenta davanti all'estremo difensore e sigla il raddoppio. Al 25' sale in cattedra Granato che prima pesca Tartaglione che manca il tris e poi al 29' si divora la gioia personale. Al 37' Tartaglione, dagli sviluppi di una punizione dai venticinque metri, beffa il portiere e timbra la doppietta personale. La Nuova Napoli Nord, nelle battute finali del primo tempo, resta in dieci per l'espulsione di Rho.

Il copione non cambia nel corso del secondo tempo e gli ospiti faticano ad impensierire Coticelli. Al 58' arriva il poker giallorosso con Alfano che mette la sua firma sul match con un sinistro preciso. Il gol della bandiera si concretizza al 69' dagli sviluppi di un corner: Borzacchelli, con un tiro al volo, sorprende Coticelli e accorcia. A sette giri di cronometro dalla fine della partita, bomber Granato semina il panico e infila Marchese per la manita giallorossa. Ancora il centravanti serve Tammaro all'85' e il numero 18 timbra il cartellino per la sesta esultanza di giornata. Il risultato può essere più ampio, ma la traversa nega la doppietta a Tammaro al 90'.