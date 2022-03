Eccellenza Campania/Girone B - Tris del Sant'Antonio Abate alla Neapolis nello scontro salvezza

Il Vigilante Varone accoglie il ventesimo turno del Girone B di Eccellenza. Il Sant'Antonio Abate di Vincenzo Criscuolo attende la Neapolis di Giovanni Peluso. Per entrambe è una gara fondamentale in chiave salvezza: più critica la situazione dei giallorossi, seppur distanti una sola lunghezza dagli avversari odierni. E, tra le mura amiche, i padroni di casa operano il sorpasso in classifica.

La prima occasione della sfida è di Valerio Sorriso che, servito in area, calcia al volo: la difesa si oppone. Al 20' il numero 8 locale ci riprova dal limite, ma la traiettoria è larga. Rispondono gli ospiti al 22' con lo squillo di Scuotto che approfitta di un disimpegno errato, ruba la palla e calcia a lato. Al 28' il Sant'Antonio Abate passa in vantaggio. Valerio Sorriso pesca Ambrogio Sorriso che, in seguito a una cavalcata, serve Tansella abile ad appoggiare in rete per l'1-0. Il primo tempo si chiude con l'espulsione di Selva per un duro intervento su La Gatti. La ripresa è ancora di marca giallorossa nonostante i tentativi dei gialloblù. Al 63' opportunità per il team di casa: Tansella trova Sorriso, il numero 10 libera una conclusione debole e facile preda di Bardet. Al 69' Alcolino si supera su Catena. Al 90' espulsione di Esposito per proteste, ma l'azione consente ai ragazzi di Criscuolo di raddoppiare con Vitale sugli sviluppi di un angolo. Nel recupero Montuori fa 3-0, ribadendo in rete una respinta del portiere.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, La Gatti (91' Fortunato), Montuori, Della Femina, Vitale, Esposito, Di Ruocco, Sorriso V., Tansella (72' Santarpia), Sorriso A. (95' Granato), Marigliano (72' Di Ruocco). A disposizione: Salsano, Alfano, Rizzo, Lombardo, Buscè. Allenatore: Criscuolo

Neapolis: Bardet, Esposito, Festa, Lanzillo (87' Salzaro), Terribile (83' Galasso), Pollice, Di Lillo (57' Esposito), Selva, Catena, Scuotto, Barretta. A disposizione: Chiariello, Emma, Tufo, Leonard, Ferro, Criscuolo. Allenatore: Peluso

Arbitro: Giuseppe Magnifico di Caserta

Marcatori: 28' Tansella (SA), 90' Vitale (SA), 97' Montuori (SA)

Ammoniti: La Gatti, Sorriso A. (SA), Di Lillo, Pollice (N)

Espulsi: 45' Selva (N), 90' Esposito (N)