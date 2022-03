Eccellenza Campania/Girone B - Blitz del Mondragone al Vigilante Varone: tris rossoblù al Sant'Antonio Abate

Una sconfitta pesante nel confronto per la parte bassa della classifica. Il Sant'Antonio Abate non riesce ad arginare il Mondragone allo Stadio Vigilante Varone ed esce col ko dall'incontro valido per la ventiduesima giornata del Girone B di Eccellenza. Partita che regala diversi spunti interessanti e che si chiude col punteggio di 2-3 in favore della formazione casertana.

È una sfida ricca di emozioni sul rettangolo verde partenopeo. Parte forte la squadra di Aldo Papa che trovail vantaggio dopo appena sette giri di cronometro col sussulto di Pagliuca che batte Alcolino e sblocca il risultato. I ragazzi di Vincenzo Criscuolo si lanciano subito alla ricerca del pareggio che arriva attorno alla mezz'ora di gioco con l'ex di turno Sorriso. Nella ripresa la compagine rossoblù si riporta avanti al 61' con Sperandeo che si fa trovare pronto all'appuntamento per l'1-2. Il calciatore di Papa è in grande spolvero e nel finale, precisamente al minuto 88, fissa il tris definitivo. Di mezzo c'è da segnalare il momentaneo e nuovo pareggio dei padroni di casa con Buscè. Termina 3-1 al Varone tra Sant'Antonio Abate e Mondragone.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, La Gatti (62' Di Ruocco Falanga), Montuori, Della Femina, Cavallini, Vitale, Di Ruocco, Marigliano (68' Buscè), Tansella (55' Granato), Sorriso, Esposito. A disposizione: Salsano, Alfano, Fortunato, Lombardo, Gallo, Santarpia. Allenatore: Criscuolo

Mondragone: Esposito, Grifone, Di Crosta, Ammaturo, Di Maio, Lepre, Alvino, Di Stasio (59' Moschini), Sperandeo (90' Baratto), Sellitti (82' Mazzone), Pagliuca (73' Russo). A disposizione: Pagnano, Allegretta, Peluso, Di Fusco, Brunetti. Allenatore: Papa

Arbitro: Lorenzo Corrado di Napoli

Marcatori: 7' Pagliuca (M), 31' Sorriso (SA), 61' Sperandeo (M), 75' Buscè (SA), 88' Sperandeo (M)

Ammoniti: Cavallini (SA), Ammaturo (M)