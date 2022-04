Eccellenza Campania/Girone B - Show nello scontro salvezza tra Sant'Antonio Abate e Maddalonese

Scontro salvezza allo Stadio Vigilante Varone per la ventiquattresima giornata del Girone B di Eccellenza. Il Sant'Antonio Abate sfida la Maddalonese: in palio ci sono punti pesanti per la corsa alla permanenza nella categoria. La partita non decolla all'avvio, le squadre si studiano e non si sbilanciano. La prima opportunità è per Della Femina al 20': la conclusione dal limite termina alta sul fondo. Passano cinque minuti e i padroni di casa sbloccano il risultato: Di Ruocco supera due avversari e con un cross teso pesca Tansella che spinge la palla in rete. Gli ospiti provano a reagire con De Rosa, prima con un tiro in diagonale e poi con una sassata dal limite che si infrange sul palo. Al 46' la Maddalonese si conquista un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Fava che riporta la gara in parità. Nel secondo tempo, le due formazioni provano a vincere. Al 54' Sorriso tenta un colpo di testa, la traiettoria è distante dallo specchio. Sul ribaltamento di fronte, il team casertano completa la rimonta con un tiro deviato di De Rosa. Il Sant’Antonio Abate prova a reagire, ma gli ospiti fanno buona guardia. Al 72' azione perfetta sulla corsia di destra, Di Ruocco crossa e Granato di testa fa 2-2. Nel finale, Della Femina scarica una conclusione dai venticinque metri, ma l’estremo difensore compie un vero e proprio miracolo salvandosi in corner. La gara termina così con il risultato di 2-2.

Il tabellino

Sant’Antonio Abate: Alcolino, Esposito (57' Buscè), Montuori, Della Femina, Cavallini, Vitale, Di Ruocco, Sorriso, Tansella (68' Di Ruocco Falanga), Sorriso (89' Santarpia), Marigliano (68' Granato). A disposizione: Cimmino, Alfano, Fortunato, Lombardo, Cascone. Allenatore: Vincenzo Criscuolo

Maddalonese: Cerreto, Viscovo, De Fenza, Della Ventura, Percope, Colella, Barletta, Martinelli (58' Guglielmo), Fava, Pingue, De Rosa (84' Verdicchio). A disposizione: Domigno, Di Costanzo, Capogrosso, Pontillo, Romagnoli, Alfano, Coppola

Arbitro: Salvatore D'Auria di Napoli

Marcatori: 24' Tansella (SA), 45’ rig. Fava (M), 56' De Rosa (M), 72' Granato (SA)

Ammoniti: Cavallini, Di Ruocco, Vitale, Della Femina (SA), Viscovo, Pingue, Della Ventura (M)