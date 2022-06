Il Sant'Antonio Abate programma il futuro: "Vogliamo riportare entusiasmo nell'ambiente"

Una salvezza acciuffata nella complicatissima gara del playout sul campo del Real Forio. Una rete di Montuori, nel momento più delicato della sfida, ha regalato al Sant'Antonio Abate la permanenza in Eccellenza. La stagione dei giallorossi non è stata continua nelle prestazioni e nei risultati: tuttavia, il lavoro è stato ripagato con l'obiettivo salvezza. La società, con un comunicato stampa apparso sui canali ufficiali, ha annunciato la programmazione della prossima annata sportiva. C'è la volontà di migliorare quanto fatto nell'ultimo cammino:

"L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 comunica che è già a lavoro per la stagione 2022/2023. Il club giallorosso ha intenzione di disputare un’annata da protagonista, con l’auspicio di avere la collaborazione degli imprenditori abatesi. La società ha intenzione, inoltre, di riportare quell’entusiasmo che la piazza giallorossa ha già vissuto negli anni gloriosi in Serie D. Il “Vigilante Varone” sarà l’arma in più della prossima stagione, il fortino della nostra squadra che dalla prima giornata potrà giocare tra le mura amiche con i propri tifosi presenti. Infine il duo-presidenziale ci tiene a ringraziare l’Amministrazione Comunale. Tutti insieme puntiamo in alto".