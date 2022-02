Eccellenza Campania/Girone B - Disfatta Frattese allo Stadio Varone: il Sant'Antonio Abate vince in extremis

Ambizioni differenti, occasione per avvicinarsi al traguardo stagionale. Allo Stadio Vigilante Varone va in scena la sfida, valida per il recupero della sedicesima giornata del Girone B di Eccellenza, tra il Sant'Antonio Abate e la Frattese. La squadra guidata da Vincenzo Criscuolo, alla ricerca di lunghezze utili in chiave salvezza, ospita la brigata di Giovanni Masecchia, in corsa per la zona alta della graduatoria.

Avvio frizzante, divertente e con continui capovolgimenti di fronte. Tuttavia, bisogna attendere per le prime giocate offensive. Al 28' gli ospiti reclamano per una trattenuta di Cavallini su La Pietra in area di rigore, il direttore di gara lascia proseguire. Al 32' La Pietra arriva sul fondo e crossa sul secondo palo, Mascolo si esibisce in sforbiciata: Alcolino compie un miracolo e devia il pallone in angolo. Due giri di cronometro più tardi, Cavaliere lancia in profondità per Improta che, a sua volta, serve La Pietra: provvidenziale Alcolino in chiusura. La risposta dei giallorossi è una conclusione di Ambrogio Sorriso bloccata da Mola al 37'. Nel finale di frazione Visconti si mette in evidenza con una giocata personale e con un tiro che sfiora l'incrocio.

Anche il secondo tempo fatica a decollare, i tecnici provano a scuotere le formazioni con le sostituzioni. Al 58' proteste dei locali per una possibile irregolarità di Calone su Sorriso: l'arbitro non assegna la massima punizione. Al 63' girata di Prisco sugli sviluppi di un piazzato, la traiettoria è alta sopra la traversa. Passano sei minuti e il Sant'Antonio Abate sblocca il risultato con Vitale che gonfia la rete dopo la battuta dalla bandierina. La reazione dei nerostellati è immediata: al 74' Mascolo trova Signorelli che appoggia in rete e ristabilisce la parità. A dieci dal termine, bolide di Visconti e Della Femina si immola. All'84' la Frattese protesta ancora, ma è nel recupero che si concretizza la beffa. Al 94' tiro perfetto e preciso di Tansella, il pallone si infila alle spalle di Mola. Esulta il Varone, i giallorossi si prendono tre punti pesanti in ottica salvezza. Ancora un ko per la truppa di Masecchia.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Vitale, Montuori, Della Femina, Cavallini, Cascone (68' Esposito), Di Ruocco, Sorriso V. (90' Marigliano), Granato (84' Tansella), Sorriso A., Rizzo. A disposizione: Salsano, Di Ruocco, Alfano, Lombardo, Santarpia, Fortunato. Allenatore: Criscuolo

Frattese: Mola, Onda (57' Delle Curti), Manzi, Di Micco (76' Riccio), Calone, Cigliano, Cavaliere (87' De Marco), Visconti, Mascolo, Improta (57' Prisco), La Pietra (57' Signorelli). A disposizione: De Lucia, Cavucci, Orlando, Vitale. Allenatore: Masecchia

Arbitro: Marco Di Placido di Ariano Irpino

Assistenti: Mario Meo di Nola - Roberto Basile di Benevento

Marcatori: 68' Vitale (SA), 74' Signorelli (F), 94' Tansella (SA)

Ammoniti: Cavallini, Sorriso V., Granato, Sorriso A. (SA), Di Micco, Onda (F)