Eccellenza Campania/Girone B - Blitz del Sant'Antonio Abate nel segno di Della Femina: l'Ercolanese sciupa due rigori, miracoloso Alcolino

Restare in scia delle big e alimentare l’ambizione playoff da una parte, conquistare il bottino pieno per rialzarsi in classifica dall’altra. Il dodicesimo turno del Girone B di Eccellenza presenta il confronto tra Ercolanese e Sant’Antonio Abate allo Stadio Raffaele Solaro. I granata di mister Perrella sono nella folta bagarre per la zona alta, mentre i giallorossi vivono una situazione complicata nel piano inferiore della graduatoria. I padroni di casa sono reduci dalla manita riservata al Nuova Napoli Nord, gli ospiti devono riscattare la pesante sconfitta rimediata sul campo della Maddalonese.

È una partita che vive di fiammate offensive. Il primo affondo verso la porta è una conclusione fuori misura di Tammaro. Replica il gruppo locale con un tentativo impreciso di Orefice. Al 12’ i vesuviani hanno la chance per sbloccare il risultato con la ghiotta opportunità da calcio di rigore per Basso: Alcolino neutralizza e blocca in due tempi. Al 23’, nel giro di pochi secondi, sia Di Gilio che Orefice provano ad impensierire il portiere senza successo. I ragazzi di Perrella sfiorano il vantaggio poco dopo con un mancato tap-in Mirante e con una punizione di Liguori leggermente larga. Il primo tempo si spegne con un’altra giocata di Liguori disinnescata dall’estremo difensore. All’intervallo è 0-0 al Solaro di Ercolano.

Il canovaccio cambia inaspettatamente nella ripresa. Al 49’ Della Femina insacca direttamente da calcio piazzato con una magia e porta avanti il Sant’Antonio Abate. L’Ercolanese prova a scuotersi con una conclusione non perfetta di Basso. Al 56’ si aggiunge altresì Mirante alla lista delle opportunità create, la traiettoria è lontana dalla porta. Nove giri di orologio dopo, Cavallini commette un fallo e il direttore di gara segnala un altro penalty. Dal dischetto, Liguori spreca e i granata falliscono il secondo rigore di giornata: miracoloso Alcolino. L’undici locale cerca di affacciarsi in avanti con Liguori, risponde Tammaro con una botta che trova le mani di Capece.

Blitz esterno per il Sant'Antonio Abate che conquista tre punti chiave in ottica salvezza. Della Femina stende l'Ercolanese, Alcolino ipnotizza Basso e Liguori dagli undici metri.

Il tabellino

Ercolanese: Capece, Donzetti (74’ Marino L.), Sicuro, Di Gennaro, Capogrosso, Petrosino, Di Gilio, Mirante (75’ Liguori), Orefice, Liguori, Basso. A disposizione: Marino, Fiele, Castellano, Menna, Auriemma, Minchella, Molisso. Allenatore: Perrella

Sant’Antonio Abate: Alcolino, Alfano, Santarpia, Della Femina, Cavallini, Cascone, Di Ruocco, Marigliano (62’ Vitiello), Granato (91' Buscè), Varriale, Tammaro. A disposizione: Coticelli, Vitale, Di Martino, Fortunato, Lombardo, Malafronte, Lugibello.

Arbitro: Michele Onorato di Nola

Assistenti: Vincenzo Sabatino di Napoli e Luca Arcella di Frattamaggiore

Marcatori: 49' Della Femina (SA)

Ammoniti: Mirante, Liguori, Donzetti (E), Della Femina, Tammaro, Marigliano, Varriale, Cavallini, Buscè (SA)

Note: Alcolino para i rigori a Basso (E) al 12' e a Liguori (E) al 65'