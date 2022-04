Eccellenza Campania/Girone B - Show tra Sant'Antonio Abate ed Ercolanese: 3-3 pirotecnico al Varone

Un pirotecnico pareggio e una beffa che rovina il Sabato Santo al Sant'Antonio Abate di Vincenzo Criscuolo. L'Ercolanese di Gaetano Perrella aggancia il 3-3 e costringe i giallorossi a dividere la posta in palio. Eppure, la compagine di casa pregustava il sapore della vittoria: tre punti che, però, sono sfuggiti.

Parte forte la compagine vesuviana che si affaccia in avanti con una conclusione di Basso e disinnescata da Alcolino all'avvio. Al 9' Liguori trova il varco vincente che regala ai granata il momentaneo vantaggio. La truppa locale non ci sta e fissa il pareggio immediato con Di Ruocco al primo e vero tentativo verso la porta di Marino. Tra il 23' e il 24' i giallorossi si portano in proiezione offensiva con i tiri imprecisi di Esposito e Marigliano, stesso esito per Di Gilio alla mezz'ora e Sorriso al 32'. Al 33' è invece il legno a salvare gli ospiti, al 40' Granato completa la rimonta per il 2-1 del Sant'Antonio Abate. Ad avvio ripresa, l'Ercolanese mira al nuovo pari che si concretizza attorno all'ora di gioco con Petrosino. Al 70' Sorriso riporta in vantaggio la truppa di Criscuolo su calcio di rigore, ma al 76' Liguori sigilla il 3-3 definitivo.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco Falanga (79' Santarpia), Montuori, Esposito (84' Buscè), Cavallini, Vitale, Di Ruocco, Sorriso V., Granato, Sorriso A., Marigliano. A disposizione: Cimmino, Alfano, Fortunato, Lombardo, Gallo, Calabrese, Rizzo. Allenatore: Criscuolo

Ercolanese: Marino, Sicuro (46' Sicuro), Di Costanzo, Di Gennaro (68' Lucignano), Aliperta (46' Petrosino), Francese, Di Gilio, Mirante, Orefice, Liguori, Basso (72' Montaperto). A disposizione: Pirone, Napolitano, Menna, Milone. Allenatore: Perrella

Arbitro: Lorenzo Casali di Crema

Marcatori: 9' Liguori (E), 15' Di Ruocco (SA), 40' Granato (SA), 60' Petrosino (E), 70' rig. Sorriso A. (SA), 76' Liguori (E)

Ammoniti: Sorriso A., Sorriso V., Vitale (SA), Liguori (E)