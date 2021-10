Eccellenza Campania, Girone B - Varriale e Tumolillo spingono il Sant'Antonio Abate: parziale riapertura del Barano con Scritturale

Balzo in avanti per il Sant'Antonio Abate che muove la classifica e guadagna qualche posizione, resta in basso il Barano

Girandola di emozioni allo Stadio Comunale di Casola. I novanta minuti sorridono al Sant'Antonio Abate che vince con le reti di Varriale e Tumolillo nel corso del primo tempo. Il Barano non si arrende, resta in partita e riapre parzialmente il match soltanto a ripresa inoltrata con Scritturale.

Il primo affondo della partita è di Santarpia che controlla la sfera in area e calcia senza trovare la via del gol. Il confronto si sblocca al 10' con una manovra di Apuzzo che sfonda sulla sinistra e scodella al centro. Su una ribattuta si fionda Varriale, preciso e cinico per il vantaggio. Al 18' i giallorossi raddoppiano con Tumolillo: il tocco sotto da fuori area sorprende Mennella e termina il tragitto in porta. Al 28' Apuzzo va vicino alla gioia personale con una conclusione, parabola leggermente alta. Soltanto alla mezz'ora i bianconeri si affacciano in fase offensiva con De Stefano. Al 40' acrobazia di Rubino e pallone poco distante dal bersaglio.

Stesso canovaccio nel secondo tempo, lo spartito non cambia. Al 9' Di Ruocco si invola verso lo specchio isolano, Mennella deve compiere un miracolo per evitare ulteriori guai. Al 67' il Barano è insidioso dagli sviluppi di un corner, la difesa locale è costretta a respingere la minaccia. Al 71' una punizione ben eseguita da Conte sfiora la rete, due giri di lancette dopo Rubino viene innescato e serve Scritturale che realizza un semplice tap-in. Ancora Conte, al 76', sale in cattedra con un missile da mattonella interessante: la giocata non si concretizza. All'82' il legno si oppone alla doppietta di Scritturale, nel finale Varriale spreca il possibile tris.

Il tabellino

Sant’Antonio Abate: Alcolino, Fortunato (84' Cangianiello) Tumolillo (95' Tartaglione), Scala, Vitale, Agnello, Di Ruocco, Apuzzo, Santarpia (64' Martone), Varriale (70' Tammaro), Marigliano (80' Lombardo). A disposizione: Coticelli, Alfano, Chierchia, Di Martino. Allenatore: D’Aniello

Barano: Mennella, Cuomo (85’ Pirone), Matarese (49’ Petrone), Conte, Mocerino, Monti, Antignano (59’ Ruffo), Scritturale, Rubino, Cerase (41’ Mattera), De Stefano. A disposizione: Castaldi, Di Iorio, Sorbo, Rosi, Buono. Allenatore: Di Meglio

Marcatori: 10’ Varriale (S), 28’ Tumolillo (S), 73’ Scritturale (B)

Ammoniti: Fortunato, Tumolillo, Mocerino, Antignano, Rubino